Diretta Scozia Italia/ Streaming video Tv8: ultima spiaggia, 6 Nazioni rugby

DIRETTA SCOZIA ITALIA: ULTIMA TAPPA DEL 6 NAZIONI 2023

Scozia Italia, diretta dall’arbitro Angus Gardner (Australia), si gioca naturalmente presso il Murrayfield Stadium di Edimburgo alle ore 13.30 italiane (le 12.30 locali) di oggi pomeriggio, sabato 18 marzo 2023, per aprire la quinta giornata e chiudere l’avventura delle due Nazionali nel torneo Sei Nazioni 2023 di rugby. Naturalmente partono favoriti i padroni di casa, perché la classifica ci dice che la diretta di Scozia Italia offrirà ai padroni di casa la possibilità di andare oltre il 50% di vittorie ospitando l’Italia che invece è ancora a secco.

I padroni di casa della Scozia infatti finora hanno raccolto due vittorie e altrettante sconfitte nelle prime quattro giornate e sono quindi a quota 10 punti in classifica, puntando a chiudere questo torneo nella sua prima metà. L’Italia invece ha mostrato segnali più che positivi in quasi tutte le partite, ma alla fine il piatto piange, con quattro sconfitte su quattro e un solo punto di bonus in classifica. Siamo comunque molto curiosi di scoprire come potrà terminare la nostra avventura nel Sei Nazioni 2023 e quindi che cosa potrà succedere nella diretta di Scozia Italia…

DIRETTA SCOZIA ITALIA STREAMING VIDEO TV8: COME VEDERE LA PARTITA DEL 6 NAZIONI

La diretta tv di Scozia Italia sarà trasmessa in chiaro: sappiamo infatti che le partite della nostra nazionale nel Sei Nazioni 2023 vengono fornite da Tv8 dunque l’appuntamento sarà per tutti, eventualmente anche in mobilità, visitando il sito www.tv8.it. Ricordiamo poi che questo torneo è garantito integralmente da Sky Sport, gli abbonati si potranno rivolgere al canale 201 Sky Sport Uno, al numero 204 Sky Sport Arena ma anche alla diretta streaming video di Scozia Italia grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA SCOZIA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Scozia Italia, presentiamo naturalmente le due Nazionali descrivendo i rispettivi cammini in questo Sei Nazioni 2023 di rugby. Per la Scozia si sta confermando una crescita già iniziata da qualche anno: il Cardo non è più la cenerentola fra le nazionali britanniche, anche se resta l’unica a non avere ancora vinto il torneo da quando è diventato Sei Nazioni. L’inizio è stato da sogno per la Scozia quest’anno, perché vincere a Twickenham (23-29) è sempre speciale, poi ecco il perentorio 35-7 casalingo contro il Galles nella seconda giornata per continuare a sognare. Certo, la sconfitta per 32-21 in Francia nella terza giornata ha ridimensionato il sogno, infine il ko casalingo per 7-22 contro l’Irlanda ha sancito che la Scozia non può vincere il Sei Nazioni 2023, ma chiudere con tre vittorie sarebbe già ottimo.

Per l’Italia invece il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? I segnali positivi sono molti, ma il rischio è quello di chiudere con tutte sconfitte, come in anni ben peggiori. Ci restano alcune prestazioni molto dignitose come la sconfitta di misura (24-29) contro la Francia, poi meno positivo è stato il 31-14 incassato a Londra contro un’Inghilterra in tono minore. Bella figura anche contro l’Irlanda, che ha faticato per vincere 20-34 a Roma, ma purtroppo sul giudizio pesa la sconfitta casalinga per 17-29 contro il Galles, partita nella quale potevamo forse anche essere favoriti ed invece è stata la nostra peggiore. Oggi siamo all’ultima spiaggia, come un anno fa a Cardiff: la diretta di Scozia Italia potrà essere illuminata da un altro guizzo azzurro?

