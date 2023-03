Diretta Scozia Spagna/ Streaming video tv: big-match qualificazioni Euro 2024

DIRETTA SCOZIA SPAGNA: SPETTACOLO NELLE QUALIFICAZIONI EURO 2024

Scozia Spagna, diretta dall’arbitro svizzero Sandro Schärer alle ore 20.45 italiane (le 19.45 locali) di questa sera, martedì 28 marzo 2023, si giocherà allo stadio Hampden Park di Glasgow per il girone A delle qualificazioni europee. Siamo alla seconda giornata e naturalmente stasera sarà un test molto impegnativo per i padroni di casa della Scozia, che hanno debuttato sabato vincendo per 3-0 contro Cipro sempre a Glasgow ma adesso devono cercare un’impresa assai più complicata, anche se con il fattore campo ancora una volta favorevole e la consapevolezza che un risultato favorevole sarebbe un prezioso passo avanti nella strada verso la Germania, sede della fase finale di Euro 2024.

Introna, medico legale "Claps, Melania Rea, i misteri che ho risolto"/ Ora mi fa senso pure Biancaneve...

Anche la Spagna arriva da una vittoria per 3-0, in questo caso contro la Norvegia, che sabato sera ha aperto nel migliore dei modi l’avventura del nuovo c.t. De La Fuente, erede di Luis Enrique dopo il deludente Mondiale che ha visto la Spagna uscire già agli ottavi di finale, ma naturalmente adesso per le Furie Rosse l’obiettivo è quello di chiudere la pratica della qualificazione nel più breve tempo possibile: una vittoria in una trasferta ostica – in Scozia non è mai facile per chiunque – naturalmente sarebbe già un prezioso passo avanti. I temi sono questi adesso non ci resta che scoprire che cosa ci dirà il campo di Glasgow nella diretta di Scozia Spagna.

GRETA SPREAFICO, C'È UN INDAGATO PER LA SCOMPARSA/ Svolta inchiesta: ipotesi omicidio

DIRETTA SCOZIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scozia Spagna verrà trasmessa stasera su Sky Sport Calcio per gli abbonati alla televisione satellitare. Inoltre, sarà possibile vedere anche in diretta streaming video Scozia Spagna per i rispettivi abbonati su Now TV e Sky Go, scaricando le app oppure accedendo ai siti delle piattaforme tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone).

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA SPAGNA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Scozia Spagna. Il c.t. dei padroni di casa Steve Clarke dovrebbe scegliere un modulo 3-4-2-1 con questi undici possibili titolari: in porta Gunn, protetto dalla difesa a tre nella quale dovrebbero trovare posto Porteous, Hanley e il leader Tierney, difensore dell’Arsenal; a centrocampo ecco poi Hickey, il leader McTominay del Manchester United (autore di una doppietta sabato contro Cipro), McGregor e Robertson; infine il reparto offensivo titolare della Scozia dovrebbe prevedere sulla trequarti Armstrong e McGinn, alle spalle del centravanti titolare che potrebbe invece essere Adams.

E-fuels, cosa sono i carburanti sintetici/ Quanto costano e quanto consumano?

Sul fronte iberico, sicuramente per il nuovo c.t. Luis De La Fuente c’è maggiore qualità e più alternative, ipotizziamo per le Furie Rosse il modulo 4-2-3-1 e questi possibili undici titolari: Kepa Arrizabalaga in porta; davanti a lui nella difesa a quattro il classe 2003 Balde, Laporte, Nacho e Carvajal; il segno della qualità della Spagna è evidente nel cuore della mediana, dove dovrebbero essere titolari Rodri e Pedri; infine ipotizziamo sulla trequarti Dani Olmo come esterno destro, Iago Aspas in posizione centrale e Gavi allargato a sinistra, a sostegno della prima punta che dovrebbe essere il veterano Morata.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Scozia Spagna in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,65, mentre poi si sale a quota 3,75 per il pareggio in caso di segno X e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fossero i padroni di casa della Scozia a vincere stasera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA