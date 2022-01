DIRETTA SENEGAL CAPO VERDE/ Video streaming tv: sono 8 i precedenti del match

DIRETTA SENEGAL CAPO VERDE: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Senegal Capo Verde, scopriamo qualcosa in più circa la storia di questa partita che oggi pomeriggio sarà valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2021. I precedenti sono appena otto, dei quali ben sei in amichevoli, dunque non si può parlare di un match di grande tradizione e le partite ufficiali sono appena due. Il bilancio complessivo sorride comunque in maniera clamorosa al Senegal, che infatti vanta otto vittorie su altrettante partite giocate contro Capo Verde, che oggi dovrà quindi cercare di sfatare un vero e proprio tabù.

Il precedente più recente è un’amichevole vinta dal Senegal per 2-0 martedì 8 giugno 2021, mentre le due sfide ufficiali risalgono al girone di qualificazione per i Mondiali di Russia 2018: furono naturalmente due vittorie per il Senegal, che si impose per 2-0 in casa sabato 8 ottobre 2016 per poi ripetersi con uno 0-2 anche nel match di ritorno in trasferta, giocato a Capo Verde sabato 7 ottobre 2017. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SENEGAL CAPO VERDE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Senegal Capo Verde: in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021, il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SENEGAL CAPO VERDE: RISULTATO SCONTATO?

Senegal Capo Verde, diretta dall’arbitro algerino Lahlou Benbraham presso lo stadio Kouekong di Bafoussam, si gioca alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, martedì 25 gennaio 2022, per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2021, che si sta disputando in Camerun con un anno di ritardo. Siamo finalmente arrivati alla fase ad eliminazione diretta, dunque naturalmente in caso di pareggio al triplice fischio, l’esito della diretta di Senegal Capo Verde sarebbe deciso ai tempi supplementari o eventualmente ai calci di rigore.

Il Senegal è arrivato fin qui come primo nel girone B, però a dire il vero ha segnato un solo gol in tre partite, per giunta su calcio di rigore: tanto è bastato per vincere 1-0 contro lo Zimbabwe al 97′, poi l’ottima difesa è rimasta imbattuta in due pareggi per 0-0 e tanto è bastato per chiudere in vetta un girone incerto ma di certo non divertente. Bisognerà però fare di meglio, magari già contro Capo Verde, passata tra le migliori terze ma in fondo con un solo punto in meno nel girone A, nel quale la squadra dell’arcipelago ex colonia portoghese ha battuto l’Etiopia e si è presa la soddisfazione di bloccare sul pareggio il Camerun. Esito meno scontato del previsto in Senegal Capo Verde?

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL CAPO VERDE

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per Senegal Capo Verde. Il modulo 4-3-3 dovrebbe essere il punto di riferimento per un Senegal finora perfetto in difesa ma deludente in attacco: in porta Mendy; davanti a lui difesa a quattro composta da Sarr, Koulibaly, Abdou Diallo e Ballo-Touré; a centrocampo Loum, Mendy e Idrissa Gueye; infine in attacco il tridente formato da Dia, Habib Diallo e Mané. Tanti nomi illustri, che mettono il Senegal in una teorica posizione di forza.

Attenzione però a Capo Verde, che dovrebbe schierarsi con un modulo 5-3-2 teoricamente più guardingo e questi possibili titolari dal primo minuto: il portiere Vozinha; davanti a lui folta difesa a cinque formata da Fortes, Borges, Lopes, Stopira e Tavares; a centrocampo il terzetto con Willy Semedo, Andrade e Rocha Santos; infine la coppia d’attacco composta da Lisandro Semedo e Monteiro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Senegal Capo Verde, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 in caso di vittoria del Senegal (formalmente in casa) è nettamente favorito e quotato a 1,63, mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di segno X per il pareggio e fino a ben 6,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria per Capo Verde.



