DIRETTA SERBIA ITALIA U19/ Video streaming tv: i precedenti ci sono favorevoli (oggi 11 ottobre 2023)

DIRETTA SERBIA ITALIA U19: I TESTA A TESTA

Prima di lasciare la parola alla diretta di Serbia Italia U19 dobbiamo anche parlare di quelli che sono i precedenti tra queste due nazionali, ovviamente nella categoria Under 19. Ne sono registrati cinque, tra il 2010 e il 2019; due di questi sono andati in scena per le qualificazioni agli Europei, il primo di questi nell’ottobre di nove anni fa con vittoria azzurra in trasferta. Era finita 3-1 con i gol di Alberto Cerri, Giuseppe Panico e Vittorio Parigini; quattro anni fa abbiamo replicato, questa volta all’Euganeo di Padova, e le nostre reti sono arrivate nel finale con una doppietta di Roberto Piccoli, entrato dalla panchina in sostituzione di Giacomo Raspadori.

In generale contro la Serbia U19 non abbiamo mai perso; anzi abbiamo vinto quattro volte con un pareggio, andato in scena nell’ultima amichevole disputata (dicembre 2016). Come risultato più eclatante abbiamo un 4-1 dell’anno precedente: eravamo a Recanati, dopo la rete balcanica di Filip Jovic l’Italia U19 aveva dominato, girando tutto in tre minuti con Simone Pontisso e Alfredo Bifulco e poi completando l’opera nel secondo tempo, con secondo gol di Pontisso e rete di Andrea Favilli. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SERBIA ITALIA U19 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Serbia Italia U19 non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistere a questa amichevole, ma per avere informazioni utili sulla sfida di oggi potrete consultare il sito ufficiale della nostra federcalcio, all’indirizzo www.figc.it, e le relative pagine messe a disposizione sui social network, in particolare Facebook e X (il vecchio Twitter).

SERBIA ITALIA U19: LA PRIMA DI DUE AMICHEVOLI!

Serbia Italia U19 si gioca in diretta da Gornji Milanovac, alle ore 18:00 di mercoledì 11 ottobre: è la prima di due amichevoli che gli azzurrini, che sono campioni d’Europa in carica, giocano contro la nazionale balcanica nello spazio di tre giorni, una consuetudine nel corso della sosta dei campionati. Come detto l’Italia ha vinto gli ultimi Europei, e poi hanno salutato Alberto Bollini; il rimescolamento interno alla federazione ha portato Bernardo Corradi a diventare il nuovo Commissario Tecnico di questa Under 19.

L’esordio ha portato in dote una vittoria sull’Irlanda del Nord, poi è arrivata una sconfitta contro l’Olanda; adesso chiaramente l’obiettivo è quello di far crescere un gruppo che deve imparare a conoscersi, anche se molti di loro hanno giocato insieme nelle categorie inferiori. Aspettando che la diretta di Serbia Italia U19 prenda il via proviamo a scoprire in che modo il nostro selezionatore potrebbe disporre in campo gli azzurrini, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di questa prima partita amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA ITALIA U19

Trattandosi di un’amichevole, e avendone un’altra tre giorni più tardi, Bernardo Corradi per Serbia Italia U19 farà ruotare i suoi giocatori; il modulo è comunque il 4-3-3, volendo ipotizzare una prima formazione di partenza diciamo che Calligaris potrebbe essere il portiere con Palestra o Bakouné come terzino destro e Bartesaghi sull’altro versante, in mezzo invece possono giocare Chiarodia e Filippo Mané senza dimenticarsi di Amey, uno degli uomini dei record.

In mezzo al campo dovremmo vedere Di Maggio, magari con Berenbruch che gioca con lui nell’Inter Primavera; Lipani, Parravicini e Ripani a questo punto sarebbero in competizione per giocarsi l’altra maglia in questa zona mediana del campo. Per quanto riguarda invece il tridente offensivo, potrebbe già essere titolare Pafundi ma qui abbiamo anche Delle Monache e Zeroli (utilizzabile anche a centrocampo) per gli esterni così come Alphadjo Cissè, Misitano potrebbe invece essere il centravanti.











