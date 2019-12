Diretta Seregno Pro Sesto/ Streaming video e tv: big match nel girone B (Serie D)

Seregno Pro Sesto sarà diretta dal signor Mario Perri, e si gioca alle ore 14:30 di domenica 22 dicembre: presso lo stadio Comunale Ferruccio va in scena una partita valida per la 19^ giornata nel girone B del campionato di Serie D 2019-2020. Si tratta del big match: gli ospiti hanno la grande possibilità di andare in fuga concreta, sfruttando la sconfitta interna del lanciatissimo Legnano e dunque prendendosi un margine di 8 punti sulla seconda in classifica. Il Seregno, che è stato capolista di questo campionato con un avvio stagionale impressionante, non è poi riuscito a confermare quanto di buono fatto vedere (e anche quanto atteso, per quelle che erano le premesse) e adesso si trova al quarto posto, una posizione che sarà tale anche se dovesse arrivare una vittoria visto che lo Scanzorosciate si trova a +4. Non resta ora che vedere come andranno le cose nella diretta di Seregno Pro Sesto, nell’attesa possiamo valutare alcune delle principali scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Seregno Pro Sesto sarà trasmessa sul canale Sportitalia, e di conseguenza sarà un appuntamento in chiaro per tutti al numero 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore vi potrete poi rivolgere al servizio che la stessa emittente fornisce sul proprio sito ufficiale, all’indirizzo www.sportitalia.com: la diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SEREGNO PRO SESTO

Per Seregno Pro Sesto, Massimo Gardano dovrebbe lasciare spazio alla stessa squadra che ha pareggiato a Sondrio. Dunque, Tomas e Zola saranno i due terzini che opereranno in una difesa completata dai centrali Luoni e Borghese, a protezione del portiere Barlocco. In mezzo al campo De Angelis ha le redini della manovra mentre le due mezzali dovrebbero essere Gazo e Valsecchi, nel reparto avanzato invece Blazevic e Bertani saranno gli attaccanti con il supporto del trequartista Invernizzi. La Pro Sesto di Francesco Parravicini si sistema invece con il tridente classico, nel quale Monni è il centravanti con Segato e Scapuzzi che agiscono sugli esterni; nella zona nevralgica del campo avremo Carullo e Gualdi che daranno sostegno alla regia di Gattoni, in difesa una linea a quattro schierata in modo classico a protezione dell’estremo difensore Tamma. Caverzasi e Bettoni saranno i centrali di riferimento, ai lati di questo schieramento avremo invece Giubilato a destra e Amato a sinistra.



