DIRETTA SESTRI LEVANTE GUBBIO, I TESTA A TESTA

La diretta Sestri Levante Gubbio ci proporrà oggi pomeriggio una partita di scarsa tradizione, ma con tre precedenti molto utili per capire il presente, perché sono le due partite dello scorso campionato di Serie C più il match d’andata del torneo in corso. Mancano ancora i pareggi, finora il fattore campo è sempre stato decisivo con due vittorie casalinghe per il Gubbio e una per il Sestri Levante, che naturalmente spera oggi di confermare questi numeri molto “casalinghi”.

Nello scorso campionato ci furono tantissimi gol, perché l’andata a Gubbio vide la vittoria per 5-2 degli umbri domenica 19 novembre 2023 e la replica del Sestri Levante con un successo per 3-1 nella partita di ritorno, andata in scena venerdì 22 marzo 2024. Punteggio molto più basso invece domenica 25 agosto scorso, ma con la conferma del dominio casalingo grazie al successo per 1-0 del Gubbio, naturalmente in terra umbra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA SESTRI LEVANTE GUBBIO, STREAMING VIDEO

Adesso scopriamo dove vedere diretta Sestri Levante Gubbio. Il match sarà visibile sul Sky grazie al Pacchetto Calcio mentre la diretta streaming sarà trasmessa solamente sull’applicazione di Sky vale a dire Sky Go.

RISULTATI NEGATIVI

Cercasi vittoria disperatamente per quanto riguarda la diretta Sestri Levante Gubbio. La gara si giocherà sabato 21 dicembre 2024 alle ore 17:30 e vedrà sfidarsi due formazioni in grande difficoltà risultati alla mano. I rossoblu non vincono addirittura dal 29 settembre, gara contro la Pianese. Da lì in poi sono arrivati solamente sei punti in dodici partite grazie ai pareggi maturati con Vis Pesaro, Lucchese, Campobasso, Entella, Milan Futuro e infine Perugia.v

Il Gubbio invece vanta una situazione di classifica migliore avendo nove punti in più degli avversari. L’ultimo periodo è stato però negativo con le sconfitte contro Ascoli, Pescara e Milan Futuro più il pareggio interno con la Spal.

LE PROBABILI FORMAZIONI SESTRI LEVANTE GUBBIO

I padroni di casa si schiereranno secondo il 4-3-2-1 con Anacoura in porta, difesa a quattro composta da Podi, Primato, Pane e Montebugnoli. A centrocampo Giorno, Rosetti e Conti con Durmush e Clemenza dietro a Pavanello.

Il Gubbio replica invece con l’assetto tattico 3-4-1-2 con Venturi tra i pali. L’estremo difensore sarà protetto da D’Avino, Rocchi e Stramaccioni mentre nella zone nevralgica del campo sarà formata da Zallu, Iaccarino, Rosaia e Corsinelli. Maisto agirà dietro a D’Ursi e Tommasini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SESTRI LEVANTE GUBBIO

Infine ecco quelle che sono le quote per le scommesse della diretta Sestri Levante Gubbio con gli ospiti che partono con i favori del pronostico a 2.05. Il segno X del pareggio viene invece offerto a 2.95 mentre l’1 fisso si trova a 3.70.

Il Gol, vale a dire almeno un gol per parte, è dato a 2.05 mentre il segno opposto No Gol a 1.62. Chiudiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.40 e 1.48.