DIRETTA/ Sestri Levante Pescara (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 19 settembre 2023)

DIRETTA SESTRI LEVANTE PESCARA: I TESTA A TESTA

Studiando la diretta di Sestri Levante Pescara possiamo dire che questa partita rappresenta un inedito assoluto: storie diverse per due società che soprattutto in epoca recente hanno avuto situazioni differenti. Il Pescara ha vissuto la Serie A a più riprese, dalle epoche gloriose degli anni Novanta fino ad arrivare alle due recenti apparizioni con le promozioni firmate da Zdenek Zeman (oggi ancora allenatore del Delfino) e Massimo Oddo, con Ciro Immobile e Gianluca Lapadula re dei gol e squadre che rappresentavano un lusso per il campionato di Serie B, basti pensare a Marco Verratti e Lorenzo Insigne nella versione del boemo.

A proposito di Zeman, sarà il primo incrocio di sempre contro il Sestri Levante che dunque è l’ennesima squadra che si troverà ad affrontare nella sua lunghissima carriera; prima volta anche per Enrico Barillari contro il Pescara, il quarantanovenne è l’artefice della storica promozione in Serie C della società ligure. Per quanto riguarda i valori delle due rose, il paragone non inizia nemmeno: di fatto quella degli abruzzesi vale quattro volte tanto quella del Sestri Levante, nonostante un’età media sostanzialmente identica. (agg. di Claudio Franceschini)

SESTRI LEVANTE PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sestri Levante Pescara sarà garantita dalla televisione satellitare, come del resto tutte le gare valide per il girone B di Serie C in questa giornata: nello specifico l’appuntamento è sul canale 259 del pacchetto Calcio, che richiede un abbonamento specifico. In assenza di un televisore, il metodo consueto per seguire la partita in diretta streaming video riguarda Eleven Sports, che ora fa parte anche della piattaforma DAZN: il match sarà acquistabile anche in pay per view, e dovrete ovviamente utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SESTRI LEVANTE PESCARA: UNA PARTITA INEDITA!

Sestri Levante Pescara, che sarà diretta dal signor Simone Gauzolino, va in scena alle ore 20:45 di martedì 19 settembre: al Giuseppe Sivori si gioca per la quarta giornata nel girone B di Serie C 2023-2024, turno infrasettimanale che potrebbe lanciare la neopromossa. I liguri sono infatti reduci dalla grande vittoria di Chiavari, resa ovviamente ancora più bella dal fatto che si trattasse di un derby in trasferta contro una squadra molto più competitiva (sulla carta): il Sestri Levante spera che questo successo possa lanciare una serie positiva con punti utili per inseguire la salvezza.

Il Pescara invece sta già volando: la vittoria per 3-2 contro l’Arezzo è stata la seconda in tre partite, con in mezzo un positivo pareggio al Curi di Perugia per rimanere imbattuto. Zdenek Zeman insegue un’altra promozione con il Delfino, e la sua squadra sembra avere tutto per centrarla. Aspettando ora che la diretta di Sestri Levante Pescara si giochi, valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo, leggendo insieme le probabili formazioni di questa intrigante partita, che potrebbe anche non essere così scontata.

PROBABILI FORMAZIONI SESTRI LEVANTE PESCARA

In vista della diretta Sestri Levante Pescara Enrico Barillari pensa al tradizionale 4-2-3-1: Anacoura in porta, davanti a lui Oliana e il veterano Regini con Massimiliano Pane, matchwinner a Chiavari, e Furno terzini. Poi un altro giocatore navigato come Raggio Garibaldi in mezzo, in compagnia di Luca Troiano; Parlanti e Gala dovrebbero essere gli esterni sulla trequarti (qui Cericola e Riccardo Forte se la giocano), Candiano in mezzo al reparto mentre come prima punta Busatto resta favorito, ma il giovane albanese Toci sembra pronto a prendersi la maglia da titolare.

Zeman ovviamente è sinonimo di 4-3-3: avremo quindi Brosco e Mesik davanti a Plizzari, con Pierno e Milani sugli esterni bassi; a centrocampo linea con Squizzato a fare da riferimento e due mezzali in Dagaso e Tunjov, con Aloi e Franchini che possono essere le prime alternative. Tridente offensivo “comandato” da uno tra Cuppone e Vergani; occhio a Masala e Cangiano che, in gol entrambi lo scorso sabato, mettono in difficoltà il tecnico boemo che comunque potrebbe scegliere ancora Merola (lui pure a segno) e Accornero.











