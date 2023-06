DIRETTA SETTECOLLI 2023/ Video streaming Rai: il duello Sjostrom vs Haughan (oggi 23 giugno)

DIRETTA SETTECOLLI 2023: IL DUELLO

Certamente è difficile indicare una sola protagonista nella diretta del Settecolli 2023, ma possiamo anche citare, senza timore di smentite, Sarah Sjostrom. La svedese è ormai una grande veterana del nuoto: compirà 30 anni tra meno di due mesi, ma sta dimostrando grande longevità. Alle ultime Olimpiadi ha mostrato qualche segno di calo, non riuscendo a portare a casa alcuna medaglia d’oro, però ha vinto l’argento nei 50 stile che l’hanno nuovamente incoronata campionessa mondiale l’anno seguente, quando la Sjostrom ha ottenuto l’oro anche nei 50 farfalla.

La detentrice di sei record del mondo vivrà un grande duello, al Settecolli 2023, con Siobhan Haughan: in assenza di Emma McKeon e Pernille Blume, la classe ’97 di Hong Kong potrebbe essere la rivale della svedese nelle due discipline veloci, vale a dire i 50 e i 100 stile. La Sjostrom gareggerà poi nei 50 farfalla, la Haughan nei 200 e 400 stile; ricordiamo che quest’ultima è stata medaglia d’argento nei 100 e 200 stile alle Olimpiadi, battuta rispettivamente da Emma McKeon e Ariarne Titmus. Ci prepariamo dunque a vivere questa bella rivalità, poi vedremo cosa ci dirà la piscina del Foro Italico… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SETTECOLLI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv del Settecolli 2023 sarà affidata come di consueto alla televisione di stato: in questo caso l’appuntamento è su Rai Sport (canale al numero 57 del telecomando) che si collegherà già dalle ore 9:55 per seguire le batterie, e poi alle ore 18:00 si dedicherà naturalmente alle finali. Ricordiamo che, in assenza di un televisore, tutti gli appassionati potranno seguire le gare del Settecolli 2023 anche in diretta streaming video: il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è fornito dalla stessa emittente, tramite il sito di Rai Play (www.raiplay.it) o la relativa app, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL SETTECOLLI 2023 SU RAIPLAY

LA PRIMA GIORNATA!

La diretta del Settecolli 2023 è pronta a farci compagnia con la sua prima giornata, che scatterà alle ore 10:00 di venerdì 23 giugno: presso il suggestivo teatro del Foro Italico di Roma, con piscina scoperta, si affronteranno, in quello che viene considerato il meeting di nuoto più antico al mondo (siamo alla 59^ edizione) 500 atleti che arrivano da 30 diverse federazioni, e ovviamente il fatto che siamo in Italia rende ancora più affascinante e atteso – per noi – un evento che comunque anche in ambito internazionale è sempre stato decisamente prestigioso.

Va detto, nel presentare la diretta del Settecolli 2023, che la mattina saranno previste le batterie, poi come sempre ci sarà il momento di pausa e si riprenderà alle ore 18:00 (fino circa alle 20:00) con le finali. Andremo a studiare il programma della giornata, e poi ci lanceremo in qualche considerazione aggiuntiva su un evento molto atteso, che viene disputato come da tradizione nel finale del mese di giugno. Siamo pronti a parlare della diretta del Settecolli 2023 e a scoprire quello che succederà in vasca, non vediamo davvero l’ora che al Foro Italico si gareggi…

DIRETTA SETTECOLLI 2023: LE FINALI DEL GIORNO

Ecco dunque il punto sulla diretta del Settecolli 2023 per quanto riguarda la giornata di venerdì 23 giugno. Trattandosi di un evento della durata di tre giorni, il programma deve essere concentrato: già oggi infatti assisteremo a ben 10 finali. Salvo variazioni, sempre possibili, il tardo pomeriggio si aprirà con i 100 dorso maschili, seguiti da 50 femminili sempre nella stessa specialità; poi avremo la prima gara lunga, i 400 maschili, quindi ecco le donne con i 200 stile (gara di riferimento di Federica Pellegrini, che però naturalmente non ci sarà) e poi la rana, con 100 sia maschili che femminili.

A seguire, per la diretta del Settecolli 2023 e per le finali della prima giornata, vivremo i 100 farfalla maschili e i 50 farfalla femminili; le ultime due finali del venerdì saranno invece i 50 uomini e i 1500 donne. Va ricordato che la diretta del Settecolli 2023 non vedrà ai nastri di partenza gli atleti di Stati Uniti e Australia, come tanti altri nel resto del mondo: sarà sicuramente una mancanza pesante e non indifferente, ma non per questo il meeting di nuoto al Foro Italico perderà la sua brillantezza…











