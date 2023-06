DIRETTA SETTECOLLI 2023/ Video streaming Rai: occhio alle stelle della rana! 2^ giornata, oggi 24 giugno

DIRETTA SETTECOLLI 2023: LE STELLE DELLA RANA

Presentando la diretta del Settecolli 2023 per quanto riguarda le gare che ci attendono nella seconda giornata, è inevitabile osservare che nei 50 rana saranno sotto i riflettori due stelle dello sport italiano quali Benedetta Pilato e Nicolò Martinenghi. Soprattutto c’è attesa per la nuotatrice pugliese, che finora ha vissuto un 2023 abbastanza complicato e dalla quale dunque speriamo di cogliere segnali confortanti in vista dei Mondiali del mese prossimo a Fukuoka anche se ieri è arrivata una doccia gelata nei 100, perché ricordiamo che Benedetta Pilato l’anno scorso a Budapest fu medaglia d’oro nei 100 rana e argento nei 50, stessi identici risultati che avrebbe poi colto anche agli Europei, proprio nella piscina del Foro Italico a Roma.

Massima attenzione tuttavia sarà doveroso riservare anche alla prestazione di Nicolò Martinenghi, per capire le condizioni di forma del ranista varesino, che fu pure lui oro nei 100 e argento nei 50 ai Mondiali di Budapest 2022, poi agli Europei di Roma riuscì a fare la doppietta d’oro su entrambe le gare per coronare una stagione che è già entrata nella leggenda dello sport italiano. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SETTECOLLI 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv del Settecolli 2023 sarà affidata come di consueto alla televisione di stato, per la precisione su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando), in particolare dalle ore 18:00 per la sessione delle finali. Questo significa che si potranno seguire le gare del Settecolli 2023 anche in diretta streaming video, tramite il sito di Rai Play (www.raiplay.it) o la relativa app, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL SETTECOLLI 2023 SU RAIPLAY

LO STORICO MEETING DI NUOTO!

La diretta del Settecolli 2023 proseguirà anche oggi, sabato 24 giugno, perché ci attende la seconda giornata di gare per il prestigioso meeting di nuoto nella piscina del Foro Italico a Roma, che nella scorsa estate fu palcoscenico di una leggendaria edizione degli Europei di nuoto letteralmente dominata dall’Italia. Dopo poco più di dieci mesi, ecco invece che l’attenzione si concentra sulla diretta del Settecolli 2023, il più antico meeting di nuoto al mondo, appuntamento dunque di enorme prestigio e particolarmente sentito, soprattutto per i nuotatori azzurri.

Nel mirino ci sono i Mondiali di Fukuoka, che saranno in programma fra circa un mese e per i quali il Settecolli 2023 sarà una sorta di prova generale e magari anche ultima occasione per ottenere il tempo di qualificazione per quegli atleti che non abbiano ancora la certezza di un posto per la rassegna iridata in Giappone. Andiamo allora a presentare che cosa succederà oggi nella diretta del Settecolli 2023, che ci proporrà la bellezza di 12 finali in questa sua seconda giornata.

DIRETTA SETTECOLLI 2023: IL PROGRAMMA DELLE FINALI DEL GIORNO

Presentiamo allora tutto quello che ci attenderà oggi sabato 24 giugno nella diretta del Settecolli 2023, seconda giornata di gare al meeting di nuoto al Foro Italico di Roma. Il programma delle gare sarà quello abituale, con le batterie al mattino e poi dalle ore 18.00 il clou grazie alla sessione delle finali. Le emozioni prenderanno il via con i 100 farfalla donne, seguiti dai 200 farfalla uomini; si proseguirà con i 100 dorso donne e poi avremo i 50 dorso uomini, mentre con i 400 misti prima femminili e poi maschili arriveremo a metà del programma delle finali di oggi.

La diretta del Settecolli 2023 proseguirà poi con quella che viene considerata la gara regina, infatti avremo le finali dei 100 sl sia al femminile sia al maschile, poi un’altra doppietta di grande prestigio per la forza dei nuotatori italiani in questo stile ci attende con i 50 rana sia femminili sia maschili. Infine, si allungherà di parecchio con gli 800 sl, nuovamente sia femminili sia maschili, per chiudere in bellezza il sabato del Settecolli 2023 con le stelle del nostro mezzofondo.











