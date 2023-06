Diretta/ Settecolli 2023 streaming video Rai: inizia l’ultima giornata a Roma! (domenica 25 giugno 2023)

DIRETTA SETTECOLLI 2023: SI COMINCIA!

Ci siamo, tutto è pronto per dare il via anche oggi pomeriggio alla diretta del Settecolli 2023. Siamo ormai all’ultimo giorno di gare per il meeting di nuoto al Foro Italico di Roma e allora possiamo rivolgere il nostro sguardo verso i Mondiali di Fukuoka, ai quali abbiamo già accennato numerose volte. La rassegna iridata avrebbe dovuto svolgersi nella città giapponese nel 2021, anno nel quale tuttavia si sono disputate le Olimpiadi, slittate dall’anno precedente. Nel 2022 però Fukuoka ha preferito rinunciare e al suo posto è subentrata Budapest, ancora per problematiche legate alla pandemia, dunque sarà questo l’anno buono per tornare a vivere i Mondiali nella località nipponica che li aveva ospitati già nel 2001.

Diretta/ Settecolli 2023 streaming video Rai: Ponti vola, Ceccon domina i 50 dorso (oggi sabato 24 giugno)

Le date saranno dal 14 al 30 luglio, nella prima parte avremo le competizioni di nuoto sincronizzato, tuffi e nuoto in acque libere, oltre naturalmente alle prime fasi del torneo di pallanuoto che durerà per tutte le due settimane, mentre il nuoto in corsia diventerà il principale protagonista a partire dal 23 luglio, quindi possiamo dire che manchi ormai poco meno di un mese. Torniamo però adesso all’attualità cedendo la parola alla meravigliosa piscina del Foro Italico di Roma e al cronometro: ricomincia la diretta al Settecolli 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Settecolli 2023: belle vittorie per Thomas Ceccon e Simona Quadarella! (oggi venerdì 23 giugno)

DIRETTA SETTECOLLI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv del Settecolli 2023 sarà affidata anche oggi e come di consueto alla televisione di stato, per la precisione su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando), in particolare per la sessione delle finali. Questo significa che si potranno seguire le gare del Settecolli 2023 anche in diretta streaming video, tramite il sito di Rai Play (www.raiplay.it) o la relativa app, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL SETTECOLLI 2023 SU RAIPLAY

SETTECOLLI 2023: IL GRANDE ASSENTE

Sicuramente avremo grande spettacolo anche oggi nella piscina del Foro Italico per la diretta del Settecolli 2023, ma la chiusura con i 1500 sl maschili ci fa naturalmente pensare al grande assente di questo sempre prestigioso meeting, cioè Gregorio Paltrinieri. Il fenomeno del nuoto italiano ha avuto un calendario di gare intenso, compresi i vari appuntamenti in acque libere, di conseguenza Greg ha deciso di affinare la propria preparazione per i Mondiali di Fukuoka con un periodo di allenamento in altura che però gli impedisce la partecipazione al Settecolli.

Diretta/ Pro Recco Novi Beograd (risultato finale 14-11): vittoria europea per gli azzurri!

Questo non è di per sé un problema, perché naturalmente Gregorio Paltrinieri ha già in tasca la qualificazione per il Giappone, tuttavia ci sono alcuni ricordi meravigliosi che sarebbe stato bello rinnovare. Su tutti probabilmente spicca il record europeo nei 1500 sl fatto registrare nel 2020, quando il Settecolli fu di fatto l’appuntamento principale di un anno che fu svuotato dalla pandemia di Covid. Gregorio Paltrinieri è quindi assente da Roma in questi giorni, ma resta senza dubbio il punto di riferimento per tutto il nuoto italiano… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SETTECOLLI 2023: OGGI ULTIMO GIORNO!

Ultima giornata in compagnia della diretta del Settecolli 2023 oggi, domenica 25 giugno, perché il prestigioso meeting di nuoto nella piscina del Foro Italico a Roma, il più antico del mondo, ci proporrà le sue ultime gare per completare l’evento, vera e propria “prova generale” in vista dei Mondiali di nuoto 2023 che saranno in programma a fine luglio in Giappone, nella città di Fukuoka. L’attesa è già altissima pensando agli straordinari risultati ottenuti nel 2022 dall’Italia del nuoto, sia ai Mondiali di Budapest sia nei successivi Europei letteralmente dominati dagli Azzurri proprio nella piscina del Foro Italico a Roma.

Dopo poco più di dieci mesi, la diretta del Settecolli 2023 riporta Roma al centro dell’interesse internazionale nel mondo del nuoto, per questo appuntamento di enorme prestigio e particolarmente sentito, ovviamente soprattutto per i nuotatori azzurri. Il Settecolli 2023 è la prova generale per la rassegna iridata e per alcuni anche l’ultima occasione per ottenere il tempo di qualificazione. I motivi d’interesse sono tanti, andiamo allora a presentare che cosa succederà oggi nella diretta del Settecolli 2023, che ci proporrà la bellezza di altre 12 finali in questa sua terza e ultima giornata.

DIRETTA SETTECOLLI 2023: IL PROGRAMMA DELLE FINALI DEL GIORNO

Presentiamo allora tutto quello che ci attenderà oggi domenica 25 giugno nella diretta del Settecolli 2023, nella terza e ultima giornata di gare al meeting di nuoto al Foro Italico di Roma. Il programma delle gare sarà quello abituale, con le batterie al mattino e poi dalle ore 18.00 il clou grazie alla sessione delle finali. Subito le grandi emozioni della velocità grazie ai 50 sl donne, che saranno seguiti dai 200 dorso, prima per gli uomini e poi anche in campo femminile. Si tornerà poi alla velocità con i 50 farfalla uomini, mentre a seguire avremo i 200 farfalla e poi un’altra doppietta, quella con i 200 rana prima per gli uomini e poi anche per le donne.

Saremo a questo punto davvero vicini alla conclusione della diretta del Settecolli 2023, ma resteranno ancora cinque gare da vivere, tutte di notevole interesse a cominciare dai 200 sl maschili, che saranno seguiti dalla finale dei 400 sl femminili. La ribalta sarà poi per i 200 misti, con la gara degli uomini a precedere quella riservata alle donne, infine l’ultimo atto di questi tre giorni meravigliosi al Foro Italico sarà con i 1500 sl maschili.











© RIPRODUZIONE RISERVATA