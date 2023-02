DIRETTA/ SG City Nova Feralpisalò streaming video tv: all’andata l’unico precedente

DIRETTA SG CITY NOVA FERALPISALÒ: TESTA A TESTA

Continuiamo ad analizzare la diretta di SG City Nova Feralpisalò con i precedenti tra le due squadre. In realtà le due compagini si sono affrontate per la prima volta in assoluto in casa dei gialloverdi visto che questa è la prima clamorosa stagione tra i professionisti di Sangiuliano City. L’unica sfida che ha visto le due squadre di fronte è un 3-1 del 19 ottobre scorso. La partita era stata sbloccata da un calcio di rigore causato da un fallo di Guidetti, ammonito, e realizzato da Pittarello su calcio di rigore.

Alla fine del primo tempo il raddoppio lo siglava il fantasista Siligardi. Pronti via nella ripresa gli ospiti riuscivano ad accorciare le distanze grazie a un autogol di Benedetti. la gara rimase in bilico fino alla fine quando Guerra chiudeva il match con una giocata. Sarà molto interessante dunque vedere come si aggiornerà il bilancio tra le due squadre con la sfida che si disputerà quest’oggi. (Matteo Fantozzi)

SG CITY NOVA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di SG City Nova Feralpisalò non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di SG City Nova Feralpisalò sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

EQUILIBRATA!

SG City Nova Feralpisalò, in diretta alle ore 17.30 di sabato 18 febbraio 2023 allo stadio Ferruccio di Seregno, è una gara valida per la 28° giornata del girone A di Serie C. Di fronte due squadre con obiettivi totalmente diversi ma entrambe reduci da una buona serie positiva, l’obiettivo è quello di trovare continuità.

Il SG City Nova è sedicesimo in classifica con 31 punti, frutto di nove vittorie, quattro pareggi e quattordici sconfitte. Sette punti nelle ultime tre partite per i gialloverdi, reduci dal 2-2 contro la Pergolettese. La Feralpisalò, invece, è seconda in classifica con 47 punti, raccolti grazie a tredici vittorie, otto pareggi e sei sconfitte. Nell’ultimo turno la vittoria per 1-0 sull’Arzignano.

PROBABILI FORMAZIONI SG CITY NOVA FERALPISALÒ

Andiamo adesso ad analizzare le quote per le scommesse della diretta Sg City Nova Feralpisalò, al via tra pochi minuti. Partiamo dai gialloverdi, il modulo è il 3-4-3: Grandi, Marchi, Alcibiade, Serbouti, Zanon, Metlika, Salzano, Fusi, Volpicelli, Fall, Cogliati. Passiamo adesso all’undici allenato da Stefano Vecchi, che opta per il 4-3-1-2: Pizzignacco, Salines, Bacchetti, Pilati, Panico, Hergheligiu, Carraro, Balestrero, Voltan, Siligardi, Pittarello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Grande equilibrio nelle quote per le scommesse della diretta SG City Nova Feralpisalò. Andiamo a scoprire i numeri del match attraverso Eurobet: la vittoria dei gialloverdi è a 2,80, il pareggio è dato a 3,00, mentre il successo degli ospiti è quotato 2,55. Non si profila una gara con molte reti: Under 2,5 a 1,43 e Over 2,5 a 2,60. Discorso parzialmente diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 2,15 e 1,63.

