DIRETTA SHAKHTAR YOUNG BOYS (RISULTATO 2-1): FINE SECONDO TEMPO

Manca sempre meno alla fine della partita tra Shakhtar e Young Boys. Lo Shakhtar leva dal campo Eguinaldo, uno dei migliori quest’oggi. Al suo posto ecco Sikan. Giallo per Niasse. Ancora una volta brilla la stella di Sudakov che scarica bene il pallone a Zubkov.

A differenza di quanto fatto nel primo tempo, il tiro finisce di un soffio fuori. Cartellino giallo anche per Konoplya, l’arbitro non ho potuto fare altrimenti che sanzionare questo intervento falloso. Dopo 90 minuti ecco il triplice fischio, vince lo Shakhtar con il risultato di 2-1 in rimonta. (Marco Genduso)

DIRETTA SHAKHTAR YOUNG BOYS (RISULTATO 2-1): SECONDO TEMPO

Inizio anche il secondo tempo della sfida tra Shakhtar e Young Boys. Cambi all’intervallo con l’autore del gol Imeri che lascia spazio a Monteiro. Tentativo della distanza da parte dello Shakhtar con la punizione calciata dal solito Sudakov. Il suo tentativo si spegne tra le maglie svizzere.

Brutto colpo per Sandro Lauper, il calciatore si rialza dopo diversi istanti. Si studiano le due squadre che non vogliono concedere il fianco all’avversario. Non riesce a continuare la partita Lauper, ecco che arriva il cambio, al suo posto Smith. (Marco Genduso)

DIRETTA SHAKHTAR YOUNG BOYS (RISULTATO 2-1): FINE PRIMO TEMPO

Il primo tempo della sfida tra Shakhtar e Young Boys è pieno di gol. La gara si sblocca al minuto 27 con la rete di Imeri con l’errore da parte della difesa avversaria che concede al giocatore degli svizzeri la possibilità di segnare. Passano appena quattro minuti e lo Shakhtar pareggia i conti con la solita giocata di Sudakov per Zubkov. Il cacciatore ucraino non se lo fa dire due volte spedisce in pallone in rete.

Shakhtar che chiede ancora un calcio di rigore, questa volta per un fallo ai danni di Sudakov. Ancora una volta il direttore di gara fa cenno di rialzarsi. Lo stesso trequartista ucraino spedisce palla in rete al minuto 41 con un grande tiro da fuori imprendibile per Keller. Dopo 45 minuti finisce il primo tempo con il risultato di 2-1. (Marco Genduso)

DIRETTA SHAKHTAR YOUNG BOYS (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Inizia la prima frazione della sfida tra Shakhtar e Young Boys. Le due formazioni si lasciano andare ad una fase di studio ma il primo episodio è dopo appena tre minuti. La formazione di casa chiede un tocco con il braccio per un calcio di rigore. Il direttore di gara va al Var. Dopo un’attenta analisi l’arbitro fa segno che non sarà calcio di rigore.

Va subito in vantaggio la formazione ucraina con la rete di Eguinaldo ma ancora una volta qualcosa non va. La bandierina del guardalinee è su: fuori gioco e rete annullata. Grande occasione sui piedi Zubkov che lascia partire un buon tiro da fuori che termina fuori. Primi 20 minuti molto entusiasmanti con una sola squadra al momento a rendersi pericolosa. (Marco Genduso)

DIRETTA SHAKHTAR YOUNG BOYS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Shakhtar Young Boys nasconde molte chicche dal punto di vista statistico che sarà interessante sviscerare prima di cominciare la partita vera e propria di Champions, parliamo infatti di due squadre che giocano un calcio molto simile. Entrambe amano pressare alto, abbiamo quasi 8 km percorsi per gli ucraini mentre invece gli svizzeri 7,8. La linea difensiva cambia per gli ucraini che in media si trovano a 25 metri dalla propria porta, mentre invece i Boys si posizionano a circa 30 metri dall’estremo difensore.

La differenza in questo caso la fanno il numero di reti, in casa lo Shakhtar non riesce ad andare oltre lo 0,75 mentre invece gli Young Boys riescono ad arrivare a 0,95. Numeri interessanti visto che la differenza reti in questo format è molto importante per cercare di scavalcare la classifica. Detto questo possiamo passare al commento live della diretta di Shakhtar Young Boys, non perdiamo nessun attimo di uno dei match più interessanti di questa giornata di Champions League. (agg. Gianmarco Mannara)

SHAKHTAR YOUNG BOYS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Shakhtar Young Boys in tv sarà fornita soltanto dal pacchetto Calcio di Sky Sport, dunque sarà un’esclusiva per gli abbonati che potranno seguire le immagini della partita di Champions League su Sky Sport 254, con l’alternativa della visione in diretta Shakhtar Young Boys in streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che per tutti i clienti non comporta costi aggiuntivi. Bisognerà aver sottoscritto un abbonamento anche alla piattaforma Now Tv, che rappresenta un’altra possibilità per assistere alla sfida in mobilità sui vostri device o dispositivi compatibili.

SHAKHTAR YOUNG BOYS: DIFFICOLTÀ PER DUE

Finalmente stiamo per dare il via alla diretta Shakthar Young Boys: possiamo dire che il fatto di trovare la squadra svizzera in fondo alla classifica di Champions League non rappresenta una sorpresa, già quando si era trovato a competere nella precedente fase a gironi lo Young Boys aveva parecchio faticato e infatti era stato immediatamente eliminato. Lo Shakhtar invece paga due aspetti che non sono indifferenti: il primo è ovviamente quello di giocare le partite casalinghe in Germania, dunque campo neutro che di fatto significa trasferta e sostanzialmente senza pubblico per i motivi che purtroppo tutti conosciamo.

Il secondo aspetto è quello del calendario: lo Shakhtar ha aperto il girone unico giocando contro Bologna, Atalanta e Arsenal. Vero: contro i felsinei ha scialacquato la vittoria sprecando anche un rigore, ma non sarebbe poi cambiato molto anche con tre punti perché la situazione sarebbe comunque complessa. Ora per gli ucraini arrivano partite tecnicamente più abbordabili, a cominciare da questa, e la scalata verso i playoff potrebbe essere possibile, cominceremo a scoprirlo stasera. (agg. di Claudio Franceschini)

SHAKHTAR YOUNG BOYS: PER RIMANERE VIVI!

Con la diretta Shakhtar Young Boys vivremo una delle prime due partite di mercoledì 6 novembre, per quanto riguarda la quarta giornata di Champions League 2024-2025: come sempre si gioca sul neutro dell’Arena Auf Schalke di Gelsenkirchen, cosa che aumenta le difficoltà di uno Shakhtar Donetsk che certamente era consapevole che avrebbe dovuto sgomitare anche solo per raggiungere i playoff e che in effetti sta confermando suo malgrado le attese, perché dopo aver pareggiato contro il Bologna ha sempre perso, pur se nell’ultimo turno ha tenuto testa all’Arsenal e ora potrebbe salire di colpi, certamente più dell’avversaria di stasera.

Lo Young Boys aveva faticato parecchio anche nelle ultime partecipazioni in Champions League, e con la nuova formula le cose non sono cambiate: i gialloneri hanno giocato bene contro l’Inter ma sono caduti in dirittura d’arrivo, dunque ancora zero punti per una squadra che, salvo miracoli, sarà destinata all’eliminazione precoce. Vedremo però se arriverà un guizzo di orgoglio nella diretta Shakhtar Young Boys, a tale proposito possiamo disporci nell’attesa della partita iniziando a fare le nostre considerazioni sulle scelte da parte dei due allenatori, prendendo uno spazio per leggere le probabili formazioni.

SHAKHTAR YOUNG BOYS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Le scelte di Marino Pusic nella diretta Shakhtar Young Boys vertono sul solito 4-3-3 nel quale il portiere Riznyk viene coperto da Ghram e Matvienko, poi due terzini che dovrebbero essere Konoplya e Pedro Henrique e un centrocampo nel quale potrebbe tornare titolare Stepanenko, che rappresenterebbe il frangiflutti attorno al quale girano le mezzali Bondarenko e Sudakov, quest’ultimo miglior realizzatore della squadra. Eguinaldo-Zubkov e Pedrinho-Newerton i ballottaggi sulle corsie (a sinistra può giocare anche Glushchenko), poi Lassina Traoré o Sikan come prima punta.

Joel Magnin valuta la diretta Shakhtar Young Boys con un 4-2-3-1 che può diventare 4-4-2, o magari anche 4-3-3: dovrebbe tornare titolare Ganvoula in attacco, dunque Meschack Elia e Itten (o Ebrima Colley) andrebbero a completare una linea di trequarti nella quale sarebbe avanzato Joel Monteiro (eventualmente schierabile anche come mezzala), con Lakomy e Niasse a giocarsi il posto al fianco di Ugrinic che avrà in mano la mediana. In difesa Lauper e Benito saranno i centrali a protezione di Von Ballmoos, con Athekame e Conté che giocheranno in qualità di terzini.

SHAKHTAR YOUNG BOYS: PREVISIONI E QUOTE

Stando alle quote previste dall’agenzia Snai per la diretta Shakhtar Young Boys, è la squadra ucraina ad avere i favori del pronostico: infatti il segno 1 per la vittoria casalinga vi permetterebbe di guadagnare una somma ammontante a 2,00 volte quanto giocato, siamo invece a un valore da 3,55 volte la posta in palio per il segno 2 che regola il successo dello Young Boys e infine il pareggio, che naturalmente viene identificato dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,65 volte l’importo che avrete pensato di investire.