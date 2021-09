DIRETTA SHAKHTAR INTER/ Video streaming tv: sarà Istvan Kovacs a dirigere il match

DIRETTA SHAKHTAR INTER: L’ARBITRO

Shakhtar Inter sarà diretta questa sera a Kiev dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs, di conseguenza per il secondo impegno dei nerazzurri in questa edizione della Champions League la squadra arbitrale arriverà quasi per intero dalla Romania. Al fianco del signor Kovacs potremo infatti vedere in azione i due guardalinee Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene, mentre il quarto uomo sarà il signor Andrei Chivulete. Davanti al monitor VAR ecco tuttavia una collaborazione Germania-Romania, con il tedesco Marco Fritz affiancato dall’assistente AVAR rumeno Ovidiu Hategan.

Diretta/ Milan Primavera Atletico Madrid (risultato finale 1-1): ci prova anche Alesi

Per conoscere meglio il primo arbitro, possiamo aggiungere che il signor Istvan Kovacs è nato il 16 settembre 1984 a Carei e ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionale Fifa dal 2010, di conseguenza è ormai un veterano. Nel tabellone principale della Champions League l’arbitro Kovacs vanta sei precedenti presenze, con un bilancio di 27 cartellini gialli, una sola espulsione per rosso diretto e due calci di rigore assegnati. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA AJAX BESIKTAS/ Video streaming tv: ad Amsterdam arbitra Benoit Bastien

DIRETTA SHAKHTAR INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Shakhtar Inter sarà trasmessa sulla televisione satellitare: appuntamento dunque riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento, che potranno seguire la partita di Champions League su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e con il relativo servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SHAKHTAR INTER: INZAGHI DEVE VINCERE!

Shakhtar Inter, che verrà diretta dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs, si gioca allo stadio Olimpico di Kiev con calcio d’inizio alle ore 18:45 di martedì 28 settembre: è l’anticipo della seconda giornata nel gruppo D di Champions League 2021-2022. Nerazzurri per il riscatto: la sconfitta interna contro il Real Madrid è stata bruciante per come è arrivata e per il modo in cui la squadra di Simone Inzaghi ha condotto l’intera partita, contano però i punti in classifica e l’Inter vuole evitare che il girone finisca come nei tre anni precedenti, cioè con l’eliminazione, di conseguenza non può che vincere questa sera per tornare in “equilibrio” e affrontare con maggiore serenità i prossimi impegni.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Big match a Parigi, diretta gol live score

L’acqua alla gola ce l’ha lo Shakhtar di Roberto De Zerbi, che all’esordio ha clamorosamente perso contro lo Sheriff: una sconfitta inaspettata che ora obbliga gli ucraini a fare risultato pieno, certo ci si può qualificare anche perdendo le prime due partite ma in un girone del genere la cosa sarebbe particolarmente complicata. Sarà dunque una sfida ricca di tensione e voglia di rivalsa: aspettando che la diretta di Shakhtar Inter prenda il via, proviamo a capire in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR INTER

In Shakthar Inter vedremo gli ucraini disposti con il 4-2-3-1: davanti al veterano Pyatov agisce una linea difensiva con Kryvtsov e Bondar centrali, sulle corsie laterali corrono invece Dodò e Ismaily. In mezzo al campo non sono in pochi: Alan Patrick e Marcos Antonio sembrano favoriti ma occhio a Stepanenko, Maycon e Bondarenko con uno di questi che potrebbe avanzare il suo raggio d’azione e piazzarsi tra gli esterni Teté e Marlos (in alternativa quest’ultima giocherebbe centrale), Roberto De Zerbi punterà poi su Lassina Traoré come prima punta.

Simone Inzaghi costruisce la sua formazione sulla coppia Dzeko-Lautaro Martinez; dietro di loro c’è il ballottaggio Dumfries-Darmian a destra, a sinistra agisce Perisic mentre in mezzo con Brozovic ci saranno Barella e Calhanoglu, con Arturo Vidal pronto a subentrare. Dunque nell’Inter non dovremmo vivere particolari sorprese nel 3-5-2 che si presenterà a Kiev; concetto valido anche per la difesa, con Handanovic tra i pali e una linea che sarà comandata come sempre da De Vrij, che si avvarrà della collaborazione di Skriniar e Alessandro Bastoni ai suoi lati.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Shakhtar Inter sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: un rapido sguardo su quanto proposto dal bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 5,75 volte quanto messo sul piatto, il segno X che regola il pareggio porta in dote 4,50 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, vale 1,53 volte l’importo che avrete scelto di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA