DIRETTA SHAKHTAR REAL MADRID/ Video streaming tv: i precedenti del match sono 7

DIRETTA SHAKHTAR REAL MADRID STREAMING: I TESTA A TESTA

Mettetevi comodi che tra qualche minuto inizierà un’entusiasmante partita di Champions League nella diretta di Shakhtar Donetsk Real Madrid. Prima che l’arbitro fischi il calcio di inizio però noi torniamo indietro nel tempo e andiamo ad osservare i precedenti tra le due squadre. Sono sette gli scontri diretti tra le due compagini ed è una storia che risale al 2016, anno in cui le due squadre si sono affrontate per la prima volta.

Per ora non si conta nessun pareggio tra le due e il bilancio favorisce e sorride agli spagnoli che hanno vinto 4 partite, mentre gli ucraini possono però vantarsi di aver vinto tre volte contro la squadra più titolata a livello di Champions League. Tra queste due squadre non mancano mai i goal, spesso si arriva a superarne perfino 5 a gara, difficilmente infatti una delle due rimane a secco contro l’avversaria. (agg. Gianmarco Mannara)

SHAKHTAR REAL MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Shakhtar Real Madrid sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League sui canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport 253. La diretta streaming video di Shakhtar Real Madrid sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulle piattaforme Now TV e Infinity + e pure in questi casi, sempre per i rispettivi abbonati.

SHAKHTAR REAL MADRID STREAMING: TURNO FACILE PER ANCELOTTI!

Shakhtar Real Madrid, diretta dall’arbitro israeliano Orel Grinfeld, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, martedì 11 ottobre 2022, presso lo stadio Wojska Polskiego della capitale polacca Varsavia, dove gli ucraini dello Shakhtar Donetsk sono costretti a disputare le loro partite casalinghe per le tristi vicende della guerra. Insomma, nemmeno il fattore campo potrà aiutare gli ucraini nella difficile sfida che li attende nella diretta di Shakhtar Real Madrid contro i detentori della Champions League e pure dominatori del girone F.

La classifica ci dice che il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha infatti 9 punti nel gruppo, perché gli spagnoli finora hanno sempre vinto. Onore comunque allo Shakhtar, che in mesi evidentemente molto difficili sotto ogni punto di vista si sta difendendo con onore, è infatti secondo a quota 4 punti e settimana scorsa ha ceduto con onore al Santiago Bernabeu, perdendo per 2-1 la partita d’andata contro il Real Madrid. Il calendario compatto che vuole terza e quarta giornata in settimane consecutive ci porta ad avere la possibile rivincita dopo soli sei giorni: cosa succederà nella diretta di Shakhtar Real Madrid?

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR REAL MADRID

Andiamo adesso a scoprire anche quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Shakhtar Real Madrid. I “padroni di casa” di Igor Jovićević dovrebbero confermare modulo (4-1-4-1) e uomini di Madrid, quindi ecco in porta Trubin e davanti a lui i quattro difensori Konoplya, Matvienko, Bondar, Mykhaylichenko; molto importante è il ruolo di Stepanenko come regista basso, mentre qualche metro più avanti agiranno Mudryk, Sudakov, Bondarenko e Shved, in appoggio al centravanti Zubkov.

Per quanto riguarda invece le mosse di Carlo Ancelotti per il suo Real Madrid, ecco che il modulo dovrebbe essere il 4-4-2, per una notte speciale in porta per l’ucraino Lunin a causa dell’assenza di Courtois; in difesa dovrebbero giocare da destra a sinistra Carvajal, Militao, Alaba e Mendy, mentre a centrocampo potremmo vedere un’altra linea a quattro che dovrebbe vedere in campo dal primo minuto a Varsavia Kroos, Tchouameni, Modric e Valverde. Infine ecco la grande coppia d’attacco con Benzema e Vinicius Jr.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Shakhtar Real Madrid in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti spagnoli partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,37, mentre poi si sale a quota 5,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 7,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse lo Shakhtar Donetsk a vincere in “casa”.











