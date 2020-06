Diretta Sheffield United Arsenal/ Streaming video DAZN: Fa Cup, quarti di finale

Sheffield United Arsenal, in programma alle ore 14:00 di domenica 28 giugno, vale per i quarti di finale della FA Cup 2019-2020: a Bramall Lane una gara secca tra due squadre che, almeno virtualmente, sono in competizione diretta per la qualificazione alla prossima Europa League e, di conseguenza, hanno un’altra occasione di prendersi il pass per la fase a gironi attraverso questa competizione. Le Blades hanno certamente disputato una stagione sorprendente, tanto da presentarsi a questo appuntamento con il settimo posto in Premier League e tante prestazioni sopra le righe; giocando ora in casa, possono fare il colpo e arrivare fino in semifinale approfittando di un Arsenal che invece non ha mai trovato il giusto ritmo, alla ripresa ha incassato tre gol dal Manchester City – evidenziando tutta la differenza tra sé e le big – ma è caduto anche sul campo del Brighton (al 96’) e rischia un altro fallimento pur avendo lanciato qualche giovane interessante. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Sheffield United Arsenal; aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo valutare quali saranno le scelte dei due allenatori, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sheffield United Arsenal verrà trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del decoder satellitare: ormai sappiamo che anche i clienti Sky possono accedere agli eventi DAZN che siano passati qui, naturalmente gli abbonati alla piattaforma nata lo scorso anno potranno seguire la partita di FA Cup anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando la diretta streaming video. In alternativa, si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SHEFFIELD UNITED ARSENAL

Possibile turnover per Chris Wilder in Sheffield United Arsenal: potremmo vedere il veterano Jagielka al centro della difesa con Basham e Robinson a supporto, in porta va Henderson mentre a centrocampo possono cambiare i due esterni, dunque Kieron Freeman per Baldock a destra e Osborn per Stevens sull’altro versante. In mediana invece Fleck e Berge possono nuovamente avere una maglia anche se Lundstram se la gioca; come lui Luke Freeman sulla trequarti rispetto a Norwood, in attacco invece Zivkovic è pronto a prendere il posto di uno tra Sharp e McBurnie. Cambi anche per Mikel Arteta: Leno è infortunato e dunque in porta va Emiliano Martinez, in difesa pronti Mustafi e Holding con Maitland-Niles e Tierney pronti a correre sulle corsie laterali, a centrocampo si può rivedere Willock che giostrerebbe insieme a Dani Ceballos e eventualmente Granit Xhaka o Saka, confermato quest’ultimo come mezzala ma anche con possibilità di giocare davanti, dove Mesut Ozil e Diego Martinelli reclamano spazio e devono vincere la concorrenza di Pépé, Lacazette e Aubameyang senza dimenticarsi di Nketiah.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel pronostico di Sheffield United Arsenal sono i Gunners a partire favoriti, ma in realtà la partita è davvero equilibrata: secondo l’agenzia Snai infatti il segno 2 per la vittoria in trasferta vale 2,50 volte la cifra messa sul piatto, mentre con il successo dei padroni di casa arriviamo ad un valore di 2,90 volte la puntata e dunque poco distante. L’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete giocare il segno X, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,20 volte quanto investito.



