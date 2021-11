Diretta Sheriff Inter/ Streaming video tv: sarà bis per Inzaghi? (Champions League)

DIRETTA SHERIFF INTER: INZAGHI PER IL SORPASSO!

Sheriff Inter, partita diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 3 novembre: per la 4^ giornata del gruppo D di Champions League 2021-2022 i nerazzurri vanno a caccia del sorpasso in classifica per essere poi padroni del loro destino in vista della qualificazione agli ottavi. A San Siro l’Inter ha battuto lo Sheriff prendendosi la prima vittoria in un girone iniziato con 1 punto in due gare, e ora Simone Inzaghi spera di aver ripreso la marcia arrivando anche dall’importante affermazione in campionato contro l’Udinese.

Lo Sheriff, alla prima partecipazione assoluta in Champions League, ha aperto con due clamorose vittorie compresa quella al Santiago Bernabeu, ma ora il rischio di chiudere il girone senza più punti e con l’eliminazione è concreto; servirà la spinta del pubblico di casa per prendersi almeno un pareggio (che sarebbe utile) e allora vedremo come andranno le cose nella diretta di Sheriff Inter, aspettando la quale possiamo fare qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori e le probabili formazioni.

DIRETTA SHERIFF INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sheriff Inter è disponibile sui canali della televisione satellitare: in questo caso dunque l’appuntamento sarà riservato a tutti gli abbonati, che naturalmente potranno seguire la partita anche in mobilità sfruttando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. La diretta streaming video viene garantita anche dalla piattaforma Infinity Plus, che da quest’anno segue la Champions League: anche qui servirà essere clienti del broadcaster.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF INTER

Yuriy Vernydub affronta Sheriff Inter con il 4-2-3-1: in porta c’è Athanasiadis, davanti a lui a comporre la coppia centrale in difesa dovrebbero essere Arboleda e Dulanto mentre a destra giocherà Fernando Costanza, con Cristiano sull’altro versante. In mezzo al campo dovremmo avere nuovamente la cerniera con Thill e Addo, poi una linea di trequarti sulla quale Adama Traoré e Castañeda accompagnano l’azione di Kolovos, che si piazza alle spalle della prima punta Basit.

Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa: intanto davanti tornano Dzeko e Lautaro Martinez, poi avremo un centrocampo nel quale Vidal potrebbe prendersi la maglia di mezzala affiancando gli intoccabili Barella e Brozovic, con Darmian e Perisic esterni. In difesa rischia la panchina Alessandro Bastoni, per naturale turnover: in questo caso ci sarebbe spazio per Federico Dimarco (che può giocare anche laterale sinistro) con la conferma di Skriniar e il rientro di De Vrij, a protezione di Handanovic.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Sheriff Inter, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 10,00 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 5,50 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1,30 volte l’importo investito.

