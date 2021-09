Video/ Real Madrid Sheriff (1-2) highlights e gol: dalla Transnistria con furore!

Il risultato di Real Madrid Sheriff Tiraspol 1-2 mette in estrema difficoltà l’Inter che ha raccolto solamente 1 punto nelle prime 2 giornate della fase a gironi di Champions League, ora i nerazzurri si trovano all’ultimo posto – assieme allo Shakhtar Donetsk – nel gruppo D, alle spalle delle Merengues e soprattutto della formazione moldava che comanda a punteggio pieno. Nemmeno nei loro sogni più belli i ragazzi di Vernydub avrebbero immaginato di trovarsi a questo punto, già il successo ottenuto contro la squadra di De Zerbi sembrava un miracolo, ma l’aver espugnato il Santiago Bernabéu, vincere a casa di uno dei club più titolati e famoso al mondo è un qualcosa di indescrivibile, soprattutto se si considera che nei novanta minuti i Blancos di Ancelotti hanno letteralmente preso a pallonate gli ospiti.

Come dimostrano le statistiche, del resto: 12 tiri in porta, 13 calci d’angolo battuti, 67% di possesso palla e un numero spropositato di azioni d’attacco che hanno fruttato solamente un gol, su calcio di rigore tra l’altro. Agli ospiti sono bastati 4 tiri in tutto per piegare i padroni di casa, dopo 25 minuti di monologo madridista lo Sheriff passa in vantaggio al primo affondo: cross di Cristiano per Yakhshiboev, lasciato troppo libero dai difensori del Real, nulla da fare per Courtois. Dopo che Benzema – spietato dagli undici metri – aveva firmato il momentaneo uno pari sembrava scontato il ribaltone, invece allo scoccare dal novantesimo è stato il centrocampista lussemburghese Thill a pescare il jolly con un sinistro micidiale dalla distanza, anche in questo caso non mancano le responsabilità della retroguardia madrilena, non c’era nessuno a chiudere su di lui che ha avuto tutto il tempo di prendere la mira e coordinarsi. In ogni caso il calcio ha dimostrato per l’ennesima volta di essere uno dei pochi sport dove il più forte non sempre vince, anzi…

VIDEO REAL MADRID SHERIFF TIRASPOL 1-2, IL TABELLINO

REAL MADRID-SHERIFF TIRASPOL 1-2 (0-1)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho (66′ Rodrygo Goes), Eder Militao, Alaba, Miguel Gutiérrez (66′ Kroos); Valverde, Casemiro (66′ Modric), Camavinga; E. Hazard (66′ Jovic), Benzema, Vinicius. All. Carlo Ancelotti.

SHERIFF TIRASPOL (4-2-3-1): Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; S. Thill, Addo; Traoré, Kolovos (90’+2′ Nikolov), Castaneda (78′ Julien); Yakhshiboev (57′ Bruno Sousa). All. Yuriy Vernydub.

ARBITRO: Lawrence Visser (BEL).

AMMONITI: 17′ Arboleda (S), 45′ Addo (S), 46′ Dulanto (S), 64′ Ancelotti (RM), 81′ Jovic (RM), 90′ S. Thill (S).

RECUPERO: 0′ pt, 6′ st.

MARCATORI: 25′ Yakhshiboev (S), 65′ rig. Benzema (RM), 90′ S. Thill (S).

