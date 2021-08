Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata playoff 17 agosto

I risultati Champions League saranno nuovamente protagonisti oggi, martedì 17 agosto: con i playoff siamo infatti ormai al culmine della lunga estate delle squadre che inseguono il sogno della qualificazione alla fase a gironi e oggi si giocano tre partite dell’andata del turno decisivo dei preliminari, cioè appunto i playoff che daranno alle sei squadre vincenti un posto nell’agognata fase a gironi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: al via i primi incontri (andata)

Il cammino della Uefa Champions League 2021-2022 sta dunque entrando nel vivo, settimana scorsa il terzo turno preliminare ha emesso i suoi verdetti e ora è davvero vicina la fase a gironi, che vedrà naturalmente scendere in campo anche Inter, Milan, Atalanta e Juventus – citate in ordine di classifica della scorsa Serie A – che sono naturalmente le nostre quattro rappresentanti nella Champions League di questa stagione. Qualificate di diritto alla fase a gironi sono ben 26 squadre in totale, con i playoff sapremo quali saranno le ultime sei squadre della massima competizione europea: tre parte d’andata oggi, tre domani, poi settimana prossima ci sarà il ritorno.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: via alle partite, 2° preliminare

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare tutte le partite di oggi che ci daranno i risultati Champions League per le partite d’andata dei playoff, i cui verdetti naturalmente arriveranno poi settimana prossima, con le squadre perdenti che passeranno alla fase a gironi di Europa League. Considerando sempre il fuso orario italiano, ecco che le tre partite attese per oggi sono tutte in calendario alle ore 21.00 di questa sera.

Nel cosiddetto Champions Path (cioè le partite tra squadre di nazioni che non iscrivono di diritto alla fase a gironi nemmeno i campioni nazionali) avremo Salisburgo Brondby e Sheriff Tiraspol Dinamo Zagabria, dunque le sfide tra i campioni d’Austria e Danimarca da un lato, Moldavia e Croazia dall’altra. Nel League Path (sfide tra squadre che non hanno vinto i rispettivi campionati nella scorsa stagione) c’è una sola partita ma decisamente intrigante, perché si tratta di Monaco Shakhtar Donetsk: tra i monegaschi e gli ucraini, una delle due si dovrà accontentare di un posto in Europa League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: cominciano i primi incontri!

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA PLAYOFF

Ore 21.00

Salisburgo Brondby

Sheriff Tiraspol Dinamo Zagabria

Monaco Shakhtar Donetsk



© RIPRODUZIONE RISERVATA