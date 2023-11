DIRETTA/ Sheriff Slavia Praga (risultato 1-1) video streaming tv: pareggia Tovar! (30 novembre 2023)

DIRETTA SHERIFF SLAVIA PRAGA (RISULTATO 1-1): INTERVALLO

Alla mezz’ora il primo cartellino giallo dell’incontro: ammonizione giusta per Konstantinos Apostolakis per un’entrata molto ruvida. Qualche minuto più tardi Andres Dumitrescu spreca una grande occasione. Riceve un preciso cross in area e rapidamente calcia verso l’angolino basso di sinistra, il tiro è debole ed il portiere in tuffo para bene.

All’ultimo istante della prima frazione, nel terzo minuto di recupero, ecco il pareggio dei padroni di casa: Ricardinho mette la palla precisa nell’area piccola e Tovar ci arriva e con una leggera deviazione infilando la sfera in rete nell’angolino basso di sinistra. Niente da fare per Mandous e squadre negli spogliatoi in parità (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA SHERIFF SLAVIA PRAGA (RISULTATO 0-1): PALO DI ZAFEIRIS

Al 2′ la prima opportunità del match: Mbekeli, ben servito all’interno dell’area di rigore, lascia partire un missile ma tira addosso ad uno degli avversari che si trovava proprio sulla traiettoria e guadagna solo un calcio d’angolo. Al 7′ la risposta ospite: Zafeiris riceve palla in area, si libera del suo diretto avversario e va al tiro ma stampa il pallone contro il palo di sinistra.

Al quarto d’ora ancora Slavia Praga in avanti: Van Buren trova lo spazio per controllare la palla da un calcio d’angolo e calcia a rete, ma la palla termina oltre la traversa. Un minuto più tardi Jurecka calcia fortissimo dal limite ma il pallone viene respinto da Koval con un intervento strepitoso. Al 19′ il vantaggio dello Slavia: Boril mette in mezzo e Jurecka gonfia la rete con un pregevole colpo di tacco. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA SHERIFF SLAVIA PRAGA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Pochissimi minuti al via della diretta di Sheriff Slavia Praga, la partita ci interessa parecchio perché vale per il girone G, che è il gruppo anche della Roma, di conseguenza analizziamo il rendimento di moldavi e cechi fino a questo momento nella Europa League 2023-2024. A dire il vero, per lo Sheriff Tiraspol il piatto piange, dal momento che la formazione moldava vanta un solo pareggio e per il resto tre sconfitte, quindi logicamente ha un punto in classifica e una pessima differenza reti (-8), dovuta ai tre gol segnati ma soprattutto ai ben undici già al passivo.

D’altro canto invece lo Slavia Praga sta lottando per il primato con la Roma, infatti il cammino europeo della formazione della capitale ceca è stato eccellente fino a questo momento, con 9 punti in classifica che sono evidentemente il frutto di tre vittorie e una sconfitta in quattro partite giocate, con dieci gol segnati e solo due incassati, per una differenza reti pari a +8 che vale al momento il primo posto sui giallorossi. Finora i numeri, che possono essere molto interessanti: adesso tuttavia è meglio cedere la parola al campo, perché inizia la diretta di Sheriff Tiraspol Slavia Praga! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SHERIFF SLAVIA PRAGA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta Sheriff Slavia Praga potrà essere seguita su Sky sul canale Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

SHERIFF SLAVIA PRAGA: I CECHI VOGLIONO IL PRIMATO!

Sheriff Slavia Praga, in diretta giovedì 30 novembre 2023 alle ore 21.00 presso lo Stadionul Sheriff di Tiraspol sarà una sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo il notevole successo in Europa negli ultimi anni, lo Sheriff sta affrontando una Europa eague deludente. Con soli un punto in quattro partite di girone, la squadra è già eliminata, e la sua speranza di un posto in Europa Conference League è fuori dal suo controllo. Con un distacco di tre punti dal Servette, terzo in classifica, lo Sheriff probabilmente dovrà ottenere almeno quattro punti nelle ultime due partite contro Slavia e Roma, le due squadre al comando. Il destino del gruppo avrebbe potuto essere diverso se lo Sheriff non avesse subito una sconfitta a Ginevra nella quarta giornata, dove un crollo tardivo ha compromesso un vantaggio di 1-0 nelle fasi finali.

Nonostante lo Sheriff abbia concesso solo due gol nelle ultime 10 partite casalinghe, vincendone nove e segnando 31 reti, la sconfitta per 6-0 contro lo Slavia evidenzia la disparità di qualità rispetto alle squadre europee. La differenza di goal segnati potrebbe rivelarsi cruciale per determinare il vincitore del girone e chi eviterà il turno preliminare a febbraio. Attualmente, lo Slavia guida il girone per differenza reti, dopo che la squadra ceka e la Roma si sono rispettivamente battute per 2-0 all’inizio del girone, rendendo la prossima partita decisiva.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF SLAVIA PRAGA

Le probabili formazioni della diretta Sheriff Slavia Praga, match che andrà in scena allo Stadionul Sheriff di Tiraspol. Per lo Sheriff, Roman Pylypcuk schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Koval; Zohouri, Tovar, Mbekeli; Gabi, Talal, Fernandes, Artunduaga, Fernandes; Badolo, Ankeye. Risponderà lo Slavia Praga allenato da Jindrich Trpisovsky con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mandous; Vlcek, Igoh, Boril, Tomic; Sevcik, Wallem, Hromada; Chtyl, van Buren, Jurecka.

SHERIFF SLAVIA PRAGA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sheriff Slavia Praga, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dello Sheriff con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo dello Slavia Praga, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.63.











