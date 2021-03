Diretta Sibiu Reggio Emilia/ Streaming video tv: ottavi Fiba Europe Cup basket

DIRETTA SIBIU REGGIO EMILIA: POSTA IN PALIO MOLTO ALTA!

Sibiu Reggio Emilia, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, martedì 23 marzo 2021, si gioca ad Oradea (Romania) in gara secca per gli ottavi della Fiba Europe Cup 2020-2021 di basket. Chi vince avanza ai quarti di finale, che saranno in programma fra un paio di giorni sempre nella bolla di Oradea e sempre in partita secca, per chi perde invece il cammino nella Fiba Europe Cup 2020-2021 finirà già oggi: la posta in palio si annuncia dunque piuttosto alta nella diretta di Sibiu Reggio Emilia. I rumeni potrebbero avere il piccolo vantaggio di giocare in patria, anche se non esattamente in casa, dal momento che la squadra organizzatrice della bolla è il CSM Oradea, altra formazione rumena che partecipa alla Fiba Europe Cup 2020-2021 e che potrebbe essere l’avversaria di Reggio Emilia dopodomani nei quarti di finale, se la Unahotels vincerà oggi pomeriggio e se l’Oradea farà lo stesso contro gli ucraini del Dnipro, quarta e ultima squadra a far parte della paorzione di tabellone organizzata in Romania, seguendo il modello delle bolle già visto nella prima fase della competizione.

DIRETTA SIBIU REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che la diretta tv di Sibiu Reggio Emilia non sarà garantita e non vi possiamo indicare nemmeno una diretta streaming video per la partita di Europe Cup in italiano, di conseguenza per avere indicazioni in tempo reale sulla partita le fonti più importanti saranno il sito e i social ufficiali della Reggiana e quelli della Fiba, che potrebbe però coprire la partita tramite il proprio canale Youtube.

DIRETTA SIBIU REGGIO EMILIA: IL CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Sibiu Reggio Emilia, dobbiamo evidenziare che si tratterà di una partita contro avversari ben poco conosciuti, d’altronde ciò si verifica di frequente nella Fiba Europe Cup, che è senza dubbio la meno prestigiosa delle ben quattro Coppe europee attualmente in calendario nella pallacanestro del Vecchio Continente. Per la Unahotels Reggio Emilia si tratta comunque di una ribalta sulla quale cercare gloria, però con l’occhio sempre rivolto al campionato, dove la posizione della squadra emiliana è davvero pessima, soprattutto dopo la sconfitta di venerdì scorso nel derby salvezza con la Fortitudo Bologna, che ha lasciato Reggio Emilia all’ultimo posto in classifica al pari di Cantù e Varese, che ha giocato però una partita in meno. Il campionato rischia dunque di assorbire gran parte delle attenzioni anche in vista di questa partita di Fiba Europe Cup: vedremo se la Reggiana saprà comunque gioire…

