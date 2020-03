Diretta Sicula Leonzio Rende/ Streaming video tv: è sfida salvezza! (Serie C)

Sicula Leonzio Rende, diretta dall’arbitro Matteo Gualtieri oggi, domenica 8 marzo 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Nobile di Lentini, sarà una sfida valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie C. Per i siciliani prima di Sicula Leonzio Rende 4 vittorie nelle ultime 5 partite di campionato e un colpaccio a Rieti nell’ultima sfida disputata: una scalata da 13 punti negli ultimi 5 match che ha rilanciato le ambizioni di salvezza della Sicula, che sembrava ormai aver perso le speranze e che ora invece sembra sicura dei play off e si trova comunque a -9 dalla salvezza diretta. Penultimo a 8 punti di distanza dalla Sicula c’è il Rende che deve evitare di accumulare un distacco eccessivo dal quintultimo posto per non veder preclusa anche la chance dei play off. I calabresi nell’ultima partita disputata hanno fermato sul pari senza reti la Viterbese ma sembrano ancora in crisi, frenati dal peggior attacco del girone C che è stato capace di realizzare finora solamente 19 gol. Nel match d’andata era stato però il Rende a cogliere i 3 punti contro la Sicula Leonzio, decisiva una doppietta messa a segno da Scimia.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sicula Leonzio Rende non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO RENDE

Eccovi le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sicula Leonzio Rende, domenica 8 marzo 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Nobile di Lentini per la trentesima giornata del campionato di Serie C. La Sicula Leonzio allenata da Grieco dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Adamonis; Sosa, Bachini, Ferrara; Parisi, Palermo, Bucolo, Provenzano, Bariti; Catania, Lescano. Il Rende guidato in panchina da Rigoli sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Borsellini; Origlio, Bruno, Nossa; Blaze; Collocolo, Murati, Rossini; Fornito, Libertazzi, Giannotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida, queste le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga viene quotata 1.65, mentre l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.70 e il successo esterno proposto invece a una quota di 4.80. Chi dovesse invece puntare sul numero di gol complessivamente realizzato dalle due squadre nel corso dei novanta minuti, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.05, mentre la quota per l’under 2.5 viene proposta a 1.70.



