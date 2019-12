Diretta Teramo Catania/ Streaming video tv: tre punti per ripartire (Serie C)

Teramo Catania, diretta dal signor Nicolò Marini della sezione AIA di Trieste, è una delle sfide che compongono il palinsesto della diciannovesima giornata del girone C del campionato italiano di Serie C 2019-2020, in programma alle ore 15.15 di domenica 15 dicembre presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, località Piano d’Accio. I padroni di casa attualmente occupano il decimo posto in coabitazione con la Paganese a quota 24 punti, ma falliscono ormai da troppo tempo l’appuntamento con la vittoria. Nelle ultime cinque partite, infatti, sono arrivati tre pareggi e due sconfitte, mentre il successo più recente risale ormai al 3 novembre scorso (1-0 di fronte al pubblico amico ai danni del Bisceglie). Si avverte, dunque, l’esigenza di svoltare per mantenersi in zona play-off o, comunque, a ridosso della stessa. La battuta d’arresto di mercoledì nel recupero con la Paganese ha invece interrotto la serie positiva degli ospiti, che durava da tre giornate (un pareggio e due vittorie consecutive contro Rieti e Rende). I siciliani sono dunque rimasti fermi al sesto posto con 27 punti all’attivo e perdendo, di conseguenza, la possibilità di assottigliare il divario che li separa dal terzetto Bari-Potenza-Ternana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta di Teramo Catania domenica 15 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO CATANIA

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Teramo Catania, una sfida che mette di fronte due club in piena corsa per un posto in zona play-off al termine della regular season e accomunati dal desiderio di vedere il proprio nome inserito, all’alba del prossimo campionato, nel novero dei partecipanti alla serie cadetta. Il Teramo dovrebbe adottare il cosiddetto “albero di Natale” (4-3-2-1), mandando tra i legni l’estremo difensore Tomei. Retroguardia a quattro, poi, con Cancellotti, Piacentini, Iotti e Tentardini. In mediana, il ruolo di playmaker competerà ad Arrigoni, affiancato da Santoro e Ilari. Sulla trequarti, spazio a Costa Ferreira e Bombagi, che interagiranno con Martignago, unico terminale offensivo. Risponderà con il 4-3-3 il Catania, schierando Furlan fra i pali e, a ridosso della linea dei sedici metri, il quartetto difensivo formato da Calapai, Silvestri, Esposito e Pinto. A centrocampo, la regia sarà affidata a Biagianti (favorito su Bucolo), coadiuvato dagli interni Biondi (o Barisic), a destra, e Rizzo, a sinistra. Pronti a trasformare in gol i suggerimenti loro destinati saranno gli attaccanti esterni Di Molfetta e Mazzarani, oltre, ovviamente, al centravanti Di Piazza.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico tutto sommato equilibrato, perlomeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è, infatti, quotato a 2,50, mentre il segno 2 a 2,90. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, infine, rappresenta l’opzione più remunerativa: paga 2,95 volte l’importo scommesso.



