Diretta Sicula Leonzio Virtus Francavilla/ Streaming video: match delicato (Serie C)

Sicula Leonzio Virtus Francavilla, partita diretta dal signor Enrico Maggio, si gioca alle ore 15:00 di domenica 17 novembre e vale per la quindicesima giornata nel girone C della Serie C 2019-2020. All’Angelino Nobile si affrontano due squadre che sono arrivate in terza divisione da pochi anni e fino a questo momento sono anche riuscite a fare bene; quest’anno però i siciliani stanno penando e si trovano penultimi in classifica, con il rischio di perdere di vista la zona salvezza. Giovanni Bucaro, chiamato a fine ottobre, non ha migliorato il passo dei bianconeri che hanno appena perso a Catania e sono rimasti a 9 punti in 14 partite giocate; sta sicuramente meglio la Virtus Francavilla che ancora una volta corre per un posto nei playoff. Attualmente però i biancazzurri sono fuori dalle prime dieci, e nell’ultima giornata hanno sprecato una bella occasione pareggiando sul campo del Rende, ultima della classe. C’è dunque voglia di riscatto da entrambe le parti nella diretta di Sicula Leonzio Virtus Francavilla; aspettando il calcio d’inizio valutiamo le scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sicula Leonzio Virtus Francavilla non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sempre l’appuntamento con le partite della Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports: la sfida di campionato, di conseguenza, potrà essere seguita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. All servizio è possibile abbonarsi per la stagione oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO VIRTUS FRANCAVILLA

Modulo 4-3-3 quello che Bucaro sceglie per Sicula Leonzio Virtus Francavilla: in porta va Polverino, davanti a lui Cristian Sosa e Petta sono i due centrali di una difesa completata dai terzini Andrea De Rossi e Parisi che si appoggeranno non solo alle mezzali Maimone e Palermo, ma anche agli esterni del tridente che dovrebbero essere Grillo e Vincenzo Vitale, anche se Terranova spera di avere posto a sinistra. Gianluca Esposito si gioca una maglia in mezzo con Sicurella, Scardina insidia Lescano per il ruolo di centravanti; la Virtus Francavilla di Bruno Trocini gioca invece con il 3-5-2 e dunque Tiritiello, Caporale e Sparandeo formano la difesa davanti a Costa, con Albertini e Gigliotti (o Nunzella) che corrono invece sulle corsie laterali. In mezzo al campo avremo Mastropietro come punto di riferimento, mentre sulle mezzali potrebbero giocare Andrea Bovo e Marino valutando però la soluzione più offensiva con Zenuni; davanti, Leonardo Pérez e Federico Vazquez devono vincere la concorrenza di Baclet e Puntoriere.

QUOTE E PRONOSTICO

Abbiamo le quote della Snai per un pronostico su Sicula Leonzio Virtus Francavilla: secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella di casa, con un valore pari a 2,25 volte la cifra investita. Il segno 2 identifica il successo esterno e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,00 volte quanto messo sul piatto, la stessa vincita che spetterebbe avendo scommesso sul segno X, che regola l’eventualità del pareggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA