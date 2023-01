DIRETTA/ Siena Olbia video streaming tv: mancano i pareggi in terra toscana

DIRETTA SIENA OLBIA: TESTA A TESTA

Leggiamo per la diretta di Siena Olbia il capitolo sui precedenti tra le due squadre. La sfida si è già disputata, prima di oggi, all’Artemio Franchi di Siena per cinque volte. Le due compagini non hanno conosciuto mezze misure infatti non sono da segnalare pareggi. Il bilancio è leggermente in favore dei padroni di casa che hanno vinto tre volte rispetto ai due successi degli ospiti. L’ultimo precedente è un 3-2 targato novembre 2021. La partita in questione fu sbloccata subito dopo la ripresa da Di Santo e Caccavallo.

I due colpi non intimorirono gli ospiti in grado di pareggiare nell’arco di 18 minuti con le reti di Brignani e Udoh quest’ultimo entrato in campo da sei minuti. Nel finale il match fu deciso da una giocata di Karlsson anche lui entrato in campo da pochissimo. Olbia non vince a Siena dal 2-1 dell’agosto del 2019. In quel caso la sbloccò Ogunseye con pari di Arrigoni a fine primo tempo. Pronti via nella ripresa il sigillo decisivo lo mise a segno Pisano. (Matteo Fantozzi)

SIENA OLBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Olbia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Siena Olbia, in diretta sabato 28 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Insidia sarda per i toscani che sono reduci da 2 importanti vittorie consecutive, col il successo nel derby col Montevarchi che ha lanciato i bianconeri al sesto posto in classifica in coabitazione con il Pontedera, al sesto posto in classifica nel girone B.

Dall’altra parte l’Olbia è reduce da un buon pareggio contro il Rimini con i sardi che restano terzultimi in classifica, sempre in zona play out ma capaci di fare passi in avanti importanti nelle ultime partite, ora a -4 dal San Donato sestultimo e dalla salvezza diretta. All’andata pari senza reti in Sardegna tra le due squadre, due 0-0 consecutivi in casa dell’Olbia per i bianconeri che il 13 novembre 2021 hanno vinto 3-2 l’ultimo precedente interno contro i sardi.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA OLBIA

Le probabili formazioni della diretta Siena Olbia, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Siena. Per il Siena, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lanni; Raimo, Riccardi, Silvestri, Favalli; Castorani, Leone, Frediani; Belloni; Paloschi, Disanto. Risponderà l’Olbia allenata da Roberto Occhiuzzi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Wan Der Want; Brignani, Bellodi, Travaglini; Sueva, Incerti, La Rosa, Biancu, Fabbri; Ragatzu, Nanni.

SIENA OLBIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Siena Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Siena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dell’Olbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.

