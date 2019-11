Diretta Siena Pontedera/ Streaming video tv: bel derby toscano (Serie C)

Siena Pontedera, che verrà diretta dal signor Matteo Marcenaro, domenica 24 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, sarà un match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Sempre implacabile in trasferta, dove finora in campionato ha ottenuto in 7 partite ben 6 vittorie e un solo pari in casa del Renate secondo in classifica, il Siena ha vinto finora solo una volta in casa in campionato e proverà a invertire la tendenza nel big match contro il Pontedera. Le due compagini toscane infatti occupano nel girone A la terza posizione a quota 25 punti assieme al Novara, a 2 lunghezze di distanza dal Renate secondo anche se il Monza capolista è lontano ben 11 punti. Il Pontedera nell’ultima trasferta in casa dell’Albinoleffe ha perso un’ottima occasione per isolarsi al secondo posto, cedendo di misura sul campo dei seriani.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Siena Pontedera, domenica 24 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports, che potranno collegarsi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA PONTEDERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Siena Pontedera, domenica 24 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Artemio Franchi di Siena, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Il Siena allenata da Alessandro Dal Canto sarà schierata con un 3-5-2: Ferrari; Varga, Buschiazzo, Panizzi; Lombardo, Vassallo, Argento, Andreoli, Setola; D’Auria, Polidori. Risponderà il Pontedera guidato in panchina da Ivan Maraia con un 3-5-2: Mazzini; Risaliti, Benassai, Ropolo; Bernardini, Barba, Caponi, Serena, Mannini; Semprini, De Cenco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio a una quota di 3.10 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 3.15. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.20 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.60.



