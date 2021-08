Diretta Siena Vis Pesaro/ Streaming video tv: ritorno toscano (Serie C)

Siena Vis Pesaro, in diretta dallo stadio Artemio Franchi della città toscana, è una partita in programma alle ore 20.30 di questa sera, domenica 29 agosto 2021, per la prima giornata del girone B del nuovo campionato di Serie C 2021-2022. Le aspettative sono sempre molto alte alla vigilia del debutto in una nuova stagione, dunque tifosi e appassionati attendono la diretta di Siena Vis Pesaro.

Nella città del Palio l’attesa è ancora più grande, perché la formazione di casa torna nel calcio professionistico, anche con un pizzico di “fortuna” sotto forma di ripescaggio per il Siena, che aveva chiuso al quinto posto il girone E della scorsa Serie D. Alberto Gilardino avrà il compito di guidare il Siena in questa Serie C, a cominciare dalla sfida con la Vis Pesaro di mister Marco Banchini, i marchigiani arrivano da un quattordicesimo posto nello scorso campionato e cercano soprattutto una salvezza tranquilla. Chi inizierà con il piede giusto? Ce lo dirà stasera Siena Vis Pesaro…

DIRETTA SIENA VIS PESARO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Siena Vis Pesaro non sarà garantita, ma ci sarà naturalmente la diretta streaming video che Eleven Sports garantisce anche in questa nuova stagione per tutte le partite del campionato di Serie C, in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA VIS PESARO

Vediamo adesso alcune notizie sule probabili formazioni di Siena Vis Pesaro. Tenuto conto che siamo ad inizio stagione e con mercato aperto, per il Siena disegniamo un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Lanni in porta; i quattro difensori Darini, Conson, Terigi e Farcas da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto composto da Acquadro, Gatto e Bani; in attacco invece il tridente che dovrebbe essere formato da Cardoselli, Conti e Guberti. Quanto alla Vis Pesaro, potremmo invece ipotizzare un modulo 3-5-2 con Giraudo, Gavazzi e Piccinini nella retroguardia a tre davanti al portiere Farroni; nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra Saccani, Rossi, Marcandella, Coppola e De Nuzzo, mentre Tonso e Cannavò potrebbero essere i titolari nell’attacco della Vis Pesaro.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo infine a dare uno sguardo al pronostico su Siena Vis Pesaro in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i padroni di casa toscani, la cui vittoria (segno 1) è quotata a 2,40, mentre poi si sale fino a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,00 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria esterna della Vis Pesaro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA