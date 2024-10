DIRETTA SINNER ALCARAZ FINALE CHINA OPEN 2024: CHE GRANDE SHOW!

La diretta Sinner Alcaraz, alle ore 11:00 italiane di mercoledì 2 ottobre, rappresenta la finale del China Open 2024: a Pechino vivremo dunque il decimo incrocio tra Jannik Sinner, numero 1 Atp e campione in carica in questo torneo di categoria 500, e Carlos Alcaraz. I due si sono divisi gli Slam stagionali, e arrivano in doppia cifra in una rivalità che tutti sono certi nell’indicare come la prossima grande cosa nel mondo del tennis, da vedere poi se assumerà le proporzioni di un Federer Nadal o un Djokovic Nadal ma di certo, vista la giovane età, ci sono tutti i presupposti perché possa davvero essere così, sempre che non lo sia già.

DIRETTA/ Sinner Bu (risultato finale 2-0): Jannik ha vinto, ora Alcaraz per il titolo! (China Open 2024)

Intanto quello che possiamo dire è che Jannik Sinner, mai parso brillantissimo nel corso del China Open 2024, si è liberato anche dell’ostico e sorprendente cinese Bu battendolo in due set: una partita praticamente identica a quella che l’altoatesino aveva giocato il giorno precedente contro Jiri Lehecka, forse anche più sofferta. È però prerogativa dei grandi campioni quella di gestire per poi accendersi minimamente e staccare l’avversario; anche qui Sinner lo ha fatto vedere e noi ora siamo pronti a vedere quello che succederà nella diretta Sinner Alcaraz, che naturalmente ci presenterà un grande spettacolo al netto di come poi finirà il match.

DIRETTA/ Sinner Lehecka (risultato finale 2-0): Jannik vola in semifinale! (China Open 2024, 30 settembre)

SINNER ALCARAZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DEL CHINA OPEN 2024

La diretta tv di Sinner Alcaraz, finale del China Open 2024, sarà fruibile solo dagli abbonati alla televisione satellitare, perché dobbiamo ricordare che questo torneo di tennis viene mandato in onda principalmente su Sky Sport Tennis che per l’occasione potrebbe essere affiancato da Sky Sport Uno, ma in ogni caso i clienti potranno seguire la diretta Sinner Alcaraz anche tramite il servizio di diretta streaming video, che è attivabile senza costi aggiuntivi, sui vostri dispositivi mobili, grazie all’applicazione Sky Go.

Jannik Sinner, doping: Wada fa appello per il caso Clostebol/ Tennista rischia fino a 2 anni di squalifica

DIRETTA SINNER ALCARAZ: IN ATTESA DEI GRANDI PALCOSCENICI

Come abbiamo già detto la diretta Sinner Alcaraz, finale del China Open 2024, è la decima sfida tra questi due giocatori: bisogna dire che in stagione lo spagnolo ha vinto entrambi i match e tra questi, purtroppo, anche la semifinale del Roland Garros che è stata tiratissima, mentre il conto totale ci dice che lo stesso Alcaraz grazie a questi due successi si è preso il vantaggio, e conduce per 5-4. Naturalmente i numeri contano il giusto, è molto più importante valutare quale sia la condizione in tempo reale; di sicuro la diretta Sinner Alcaraz è un evento che non si può racchiudere nel singolo match del giorno ma assume connotati più ampi.

Questa mattina si gioca per la finale del China Open 2024 che è un torneo di categoria 500, dunque non esattamente l’appuntamento più importante; tuttavia può anche essere uno snodo importante nella lotta al numero 1 Atp attualmente stretto tra le mani di Sinner, e poi sarà chiaramente un antipasto per i grandi tornei che verranno, perché siamo certi che il prossimo anno negli Slam questi due giocatori saranno destinati a incrociarsi nuovamente. Vedremo allora cosa accadrà nella diretta Sinner Alcaraz, nella speranza ovviamente che l’azzurro possa vincere il China Open 2024 che rappresenterebbe il settimo trofeo stagionale, e il ventunesimo in tutta la carriera.