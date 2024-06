Diretta Sinner Dimitrov/ Roland Garros 2024 streaming video tv: per la semifinale Slam! (oggi 4 giugno)

DIRETTA SINNER DIMITROV ROLAND GARROS 2024: VERSO UN’ALTRA SEMIFINALE

La diretta di Sinner Dimitrov ci farà compagnia martedì 4 giugno, per i quarti di finale del Roland Garros 2024: ancora una volta uno Jannik Sinner in condizioni forse non perfette ha raggiunto quella che potremmo definire Final Eight di un grande torneo, e dunque si gioca le possibilità di raggiungere una semifinale Slam che sarebbe anche il miglior risultato timbrato agli Open di Francia (quattro anni fa arrivò ai quarti). La vittoria contro Corentin Moutet è passata da un primo set lasciato per strada in maniera netta, poi Sinner ha carburato e ha centrato l’obiettivo; come detto resta il dubbio sullo stato fisico, ma man mano che passano i giorni l’azzurro sembra essere più pronto.

Questo anche perché si avvicina lo striscione del traguardo, e quando è così i grandi giocatori tirano fuori energie nascoste e che magari nemmeno pensavano di avere; oggi Sinner è un grande giocatore che vede il numero 1 del ranking Atp, e nei quarti del Roland Garros 2024 ritrova quel Grigor Dimitrov che aveva battuto nella finale di Miami due mesi fa. Il bulgaro ha vinto l’unico incrocio sulla terra, ma stiamo parlando di 2020: l’altoatesino era decisamente un altro tennista rispetto a quello di oggi, che entra nella diretta di Sinner Dimitrov da favorito e dunque con ottime possibilità di timbrare la semifinale di un Major. Il campo tra poco ci dirà poi come andranno le cose.

DIRETTA SINNER DIMITROV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2024

La diretta tv di Sinner Dimitrov viene garantita da Eurosport, emittente che fin dall’inizio del Roland Garros 2024 si occupa di mandare in onda le partite del torneo: anche questo quarto di finale sarà quindi garantito dal canale Eurosport 1, che trovate al numero 210 del decoder ed è chiaramente riservato agli abbonati. In alternativa potrete seguire il match grazie ai servizi di diretta streaming video, e anche qui è richiesto uno specifico abbonamento: le opzioni sono le piattaforme DAZN, Discovery Plus e Now Tv, ricordando poi che il sito ufficiale del torneo, vale a dire www.rolandgarros.com, fornirà tutte le informazioni utili su Sinner Dimitrov e sul Roland Garros 2024, dal calendario al boxscore aggiornato in tempo reale e tutti i contenuti multimediali.

DIRETTA SINNER DIMITROV: COSA ASPETTARCI

Nella diretta di Sinner Dimitrov, quarto di finale al Roland Garros 2024, il veterano bulgaro si gioca la possibilità di arrivare in semifinale a Parigi come non gli è mai accaduto in carriera; agli ottavi ha battuto nettamente Hubert Hurkacz ed è stata una vittoria non indifferente, perché il polacco era particolarmente in forma ma non ha mai trovato le armi giuste per contrastare un Dimitrov che sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, anche senza risultati straordinari sta comunque facendo vedere di poter essere ancora competitivo e togliersi belle soddisfazioni, oggi appunto una potenziale semifinale Slam. Per Sinner, ad ogni modo, il bulgaro sarà un avversario tosto.

A differenza di quanto accaduto con Moutet, partire con il freno a mano tirato potrebbe complicare oltremodo il match perché Dimitrov ha dalla sua parte l'esperienza in questi contesti, che può sopperire al valore tecnico e alla maggiore freschezza dell'altoatesino. Come detto comunque Sinner è favorito nel quarto del Roland Garros 2024, non può che essere così avendo la testa di serie numero 2 e con la forte sensazione, per quanto si è visto all'inizio della stagione, che al netto del ranking sia lui oggi il giocatore di riferimento per tutto il circuito Atp. Staremo a vedere, certamente prendersi la semifinale al Roland Garros 2024 sarebbe un altro tassello di una carriera che a nemmeno 23 anni sta già diventando fantastica.











