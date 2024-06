DIRETTA SINNER MOUTET/ Video streaming tv: confronto inedito per Jannik (Roland Garros 2024, oggi 2 giugno)

DIRETTA SINNER MOUTET ROLAND GARROS 2024: FOCUS SUL FRANCESE

Ci attende un confronto inedito nella diretta di Sinner Moutet, dal momento che non ci sono precedenti fra l’altoatesino e il transalpino che oggi si affronteranno negli ottavi di finale del Roland Garros 2024. Il francese Corentin Moutet è un tennista “di grande talento, mancino, e davanti al pubblico di casa sa giocare molto bene”, secondo le parole dello stesso Jannik Sinner, che nella conferenza stampa di venerdì aveva ‘inquadrato’ così il suo prossimo avversario. Per Moutet l’avventura parigina è già eccellente, infatti virtualmente è salito al numero 56 del ranking Atp, rispetto alla posizione numero 79 di inizio settimana.

Tuttavia è chiaro che una vittoria contro Jannik Sinner lo renderebbe il nuovo idolo tennistico della Francia; certo, parliamo di un giocatore che in tutto l’anno aveva vinto sole sei partite nei tornei del circuito maggiore, un numero aumentato in maniera cospicua con i successi nei primi tre turni di questo Roland Garros per arrivare a quota nove, ma la speranza evidentemente è che debba aspettare ancora per toccare la doppia cifra… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SINNER MOUTET STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE IL ROLAND GARROS 2024

Per chi magari viene attirato solo dalle partite della nuova stella dello sport italiano, possiamo ricordare che la diretta tv di Sinner Moutet sarà garantita all’interno della copertura complessiva del torneo del Roland Garros 2024 da parte di Eurosport, che detiene i diritti del torneo dello Slam di Parigi. La partita dunque sarà visibile per gli abbonati alla televisione satellitare, ma pure in diretta streaming video, che sarà disponibile anche tramite Sky Go, Discovery +, Now Tv e DAZN.

SINNER MOUTET ROLAND GARROS 2024: L’OTTAVO DI FINALE DI JANNIK!

Oggi, domenica 2 giugno, potremo fare ancora una volta il tifo per Jannik Sinner al Roland Garros 2024: infatti l’appuntamento è fissato con la diretta di Sinner Moutet, il match valido per gli ottavi di finale dello Slam di Parigi che sulla carta vede chiaramente favorito proprio il tennista altoatesino. Il suo rivale sulla carta avrebbe potuto essere uno fra il cileno Jarry e l’argentino Baez, invece è emerso il padrone di casa francese Corentin Moutet, attualmente numero 79 del ranking mondiale, un numero che da solo basta a spiegare perché Jannik sarà favorito nella diretta di Sinner Moutet.

Al di là dei numeri, l’aspetto più positivo del cammino di Jannik Sinner al Roland Garros 2024 fino a questo momento è stata la solidità delle prestazioni dell’altoatesino, aspetto niente affatto scontato se si pensa che il campione degli Australian Open è reduce dall’infortunio che purtroppo aveva costretto Jannik Sinner a saltare gli Internazionali d’Italia a Roma. C’erano quindi delle incognite, però finora il classe 2001 ha vinto tre partite senza lasciare per strada nemmeno un set, questo logicamente ci fa molto ben sperare anche in vista della diretta di Sinner Moutet…

DIRETTA SINNER MOUTET: IL CAMMINO FINORA

Abbiamo allora già evidenziato un elemento fondamentale verso la diretta di Sinner Moutet: magari Jannik non sarà ancora al top della condizione, ma di certo sta abbastanza bene per superare in scioltezza almeno gli avversari dei primi turni. Infatti, nella prima settimana del Roland Garros non c’è mai stato un momento difficile per Jannik Sinner, che non ha mai concesso set (e non è nemmeno mai arrivato al tie-break) nel primo turno contro lo statunitense Eubanks, nel secondo contro il padrone di casa Gasquet ed infine anche venerdì, nel match del terzo turno contro il russo Kotov.

Dall’altra parte della rete ci sarà per la seconda volta un tennista francese, cioè Corentin Moutet, che comunque è già stato autore di una vittoria significativa battendo al primo turno in quattro set il cileno Jarry, finalista a Roma. Una bella soddisfazione che poi Moutet ha reso ancora più significativa eliminando anche il kazako Shevchenko al secondo turno e l’austriaco Ofner al terzo, curiosamente sempre in quattro set. Rivale quindi in buona forma, ma naturalmente avrebbe bisogno di una sorta di “miracolo sportivo” per vincere oggi nella diretta di Sinner Moutet…











