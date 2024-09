DIRETTA SINNER PAUL US OPEN 2024: UNA SFIDA DIFFICILE!

La diretta Sinner Paul ci terrà compagnia lunedì 2 settembre: siamo arrivati agli ottavi di finale degli Us Open 2024 e per il nostro Jannik Sinner si tratta di un match comunque tosto, perché Tommy Paul è un giocatore che soprattutto su questi campi può fare molto male ed è davvero cresciuto negli ultimi tempi. Classe ’97, originario del New Jersey, Paul al primo turno degli Us Open 2024 ha eliminato il nostro Lorenzo Sonego e poi se vogliamo è stato favorito da un tabellone non impossibile, ma questo va detto è valido anche per Sinner, che da buon numero 1 sa di non dover temere alcun avversario e al terzo turno ha dominato contro Christopher O’Connell.

Adesso con la diretta Sinner Paul il livello agli Us Open 2024 inizia ad alzarsi, come giusto che sia; il nostro altoatesino rimane favorito, e sappiamo bene di come l’occasione sia ghiottissima visto che sia Carlos Alcaraz che Novak Djokovic siano stati eliminati presto. Tuttavia le insidie sono nascoste in ogni angolo e anche nella diretta Sinner Paul il numero 1 potrebbe trovarsi ad affrontare pericoli e un match che magari non andrà come se lo era immaginato; vedremo come eventualmente Sinner reagirà a questo, ci aspettiamo in ogni caso una battaglia ma ora possiamo andare a presentare nel migliore dei modi la diretta Sinner Paul.

DIRETTA SINNER PAUL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE GLI US OPEN 2024

Naturalmente la diretta tv di Sinner Paul sarà disponibile sui canali di Sky Sport, emittente che per questa edizione segue gli Us Open 2024 e quindi appunto anche la diretta Sinner Paul: va ricordato che il canale di riferimento è Sky Sport Tennis al numero 203 del decoder, ma la programmazione sarà affiancata anche da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), sempre in maniera riservata agli abbonati e con la possibilità per loro di assistere al match e al torneo anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SINNER PAUL US OPEN 2024: IL CONTESTO DEL MATCH

Con la diretta Sinner Paul entriamo nella seconda settimana degli Us Open 2024: Jannik Sinner ci è arrivato di slancio dopo una falsa partenza, lasciando per strada il primo set del torneo (a Mackenzie McDonald) e poi dominando sia contro di lui che con gli altri avversari, vale a dire il giovane Alex Michelsen e il già citato O’Connell. Come spesso gli è accaduto in passato, Sinner ha trovato la giusta condizione man mano che il torneo dello Slam è proseguito; vedere eliminazioni di grande lusso è certamente un punto a suo favore, che invece è ancora in corsa per vincere il titolo e soprattutto sta giocando davvero bene.

Tommy Paul come già detto rappresenta un avversario da non sottovalutare: conosce molto bene questi campi, sul cemento del Nord America si esprime nel migliore dei modi e non va dimenticato che si tratta di un giocatore che ha già battuto Alcaraz in un momento dominante per lo spagnolo. Certo può significare poco, ma ci dice anche di come lo stile di Paul possa dare fastidio ai big. Per entrambi nella diretta Sinner Paul sarà importante anche avere una prima di servizio efficace; per il resto staremo a vedere quello che ci dirà il campo perché tra poche ore sarà davvero il momento di giocare, e per noi di fare il tifo per il nostro Sinner.