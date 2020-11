Diretta Sinner Pospisil/ Streaming video e tv: la finale Atp Sofia 2020

DIRETTA SINNER POSPISIL: IL TALENTO ALTOATESINO È FAVORITO!

Sinner Pospisil è la finale del torneo Atp Sofia 2020 che, in programma alle ore 14.00 italiane (le 15.00 locali) di oggi pomeriggio, sabato 14 novembre, potrebbe coronare l’eccellente stagione di Jannik Sinner, grande promessa ma ormai anche bella realtà del tennis italiano. La diretta di Sinner Pospisil si annuncia davvero intrigante perché potrebbe essere un altro gradino da scalare per il talento altoatesino: il torneo di Sofia è un Atp 250 dunque non di grande prestigio, così come l’avversario Vasek Pospisil non è di quelli trascendentali, però a Sinner manca ancora un tassello, cioè una vittoria in un torneo del circuito Atp. L’anno scorso di questi tempi Jannik Sinner vinceva le NextGen Finals a Milano e quest’anno ci ha regalato grandi soddisfazioni, con la perla dei quarti del Roland Garros che di certo valgono più anche di una finale a Sofia. Però oggi c’è una finale da vincere per portare a casa un trofeo, per di più con il peso di essere favorito: nei prossimi anni potrebbe diventare routine per Jannik Sinner, ma oggi come risponderà?

DIRETTA SINNER POSPISIL IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sinner Pospisil, finale del torneo Atp Sofia 2020, sarà trasmessa in esclusiva dalla web-tv SuperTennis: il canale è accessibile a tutti sul digitale terrestre – numero 64 – mentre gli abbonati alla televisione satellitare potranno selezionare il canale 224 del loro decoder. In assenza di un televisore si potrà assistere a questo match anche in diretta streaming video, accedendo senza costi aggiuntivi al sito www.supertennis.tv tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SINNER POSPISIL: IL CONTESTO

Abbiamo già tratteggiato quale potrebbe essere il valore, anche in prospettiva, della diretta Sinner Pospisil e dunque della finale del torneo Atp Sofia 2020. Adesso però torniamo a quanto è successo in questa settimana e in particolare ieri, quando Sinner si è sbarazzato senza troppe difficoltà del francese Adrien Mannarino nella semifinale vinta con il punteggio di 6-3, 7-5. Doppia delusione per i francesi, che avevano due uomini in semifinale ma entrambi sono stati eliminati: infatti Vasek Pospisil per giungere all’ultimo atto si è imposto ieri sull’altro transalpino Richard Gasquet con il punteggio di 6-7 (6), 6-2, 6-0, dunque prendendo il largo in modo autorevole alla distanza, dopo avere perso il primo set. Questo ci dice che Pospisil sta bene, però certamente Sinner gli è superiore per talento e da questo punto di vista sarebbe stata più intrigante una sfida con Gasquet: la realtà però dice che sarà il canadese il primo avversario di Jannik Sinner in una finale, vedremo cosa succederà…

