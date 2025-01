DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: BRONZETTI ELIMINA AZARENKA

La lunga giornata con la diretta Australian Open 2025 è iniziata, Jannik Sinner ha vinto all’esordio contro Nicolas Jarry inaugurando al meglio la sua difesa del titolo ma tante altre cose sono successe a Melbourne. Iniziando dagli italiani, la grande notizia è la vittoria di Lucia Bronzetti che al primo turno ha eliminato nientemeno che Victoria Azarenka, due volte vincitrice di questo Slam. La romagnola si è imposta con il risultato di 7-6 6-2, vittoria davvero bellissima per lei mentre, rimanendo al tabellone femminile, ha purtroppo perso Elisabetta Cocciaretto battuta dalla russa Diane Shnaider, in grande crescita e che ha timbrato un 7-6 6-4 perentorio per far fuori l’anconetana, che deve ancora fare il salto di qualità e intanto saluta il Melbourne Park.

Nessun problema per Iga Swiatek (6-3 6-4 a Katerina Siniakova) e Coco Gauff che con un 6-3 6-3 ha eliminato Sofia Kenin, campionessa qui nel 2020. Nel tabellone maschile per la diretta Australian Open 2025 sorprende senza ombra di dubbio la sconfitta di Stefanos Tsitsipas, eterno incompiuto che però ha dovuto incrociare un astro nascente come Alex Michelsen, che lo ha infilato per 7-5 6-3 2-6 6-4 a conferma del suo talento; non ha ancora giocato nessun italiano, purtroppo però va segnalato che Fabio Fognini ha dato forfait ma, se vogliamo, la buona notizia è che il suo posto lo prende comunque un italiano, Francesco Passaro entra nel tabellone principale come lucky loser e sarà lui a sfidare il veterano Grigor Dimitrov in una sfida decisamente ostica. (agg. di Claudio Franceschini)

AUSTRALIAN OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta Australian Open 2025 in tv ci terrà compagniaCON Eurosport, come sempre per il primo Slam dell’anno. Di conseguenza Discovery +, ma anche Sky Go, Now TV e Dazn (che comprendono Eurosport nei rispettivi pacchetti) saranno i punti di riferimento per quanto riguarda invece la diretta streaming video.

AUSTRALIAN OPEN 2025: OGGI IN CAMPO BEN SETTE ITALIANI!

Entra definitivamente nel vivo, soprattutto pensando ai colori italiani, la diretta Australian Open 2025 oggi, lunedì 13 gennaio, dal momento che saranno ben sette i tennisti azzurri a scendere in campo nelle prossime ore per il primo turno del torneo di Melbourne. Tra loro ci sarà pure Jannik Sinner che inizierà contro il cileno Nicolas Jarry il suo cammino da detentore del titolo, ma per l’altoatesino avremo una trattazione a parte, per cui adesso ricordiamo che il programma del giorno per la diretta Australian Open 2025 comincerà ancora una volta alle ore 1.00 della notte italiana a causa delle ben dieci ore di fuso orario: stavolta però varrà davvero la pena seguire tutto ciò che ci attende.

Il piatto forte per noi di questo primo turno spalmato su ben tre giorni sarà sicuramente il derby Arnaldi Musetti. Naturalmente un po’ dispiace pensare che uno dei due dovrà subito uscire di scena, sotto i riflettori ci sarà soprattutto Lorenzo Musetti, che dopo l’ottima stagione 2024 si presenta in Australia da testa di serie numero 16 per aprire la stagione che speriamo possa essere quella del definitivo salto di qualità, magari già da Melbourne, dove un anno fa era uscito al secondo turno, però Matteo Arnaldi non sarà un ostacolo semplice da superare. Detto di Sinner e del derby, ci sono ancora altri quattro italiani di cui parlare oggi nella diretta Australian Open 2025.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: SCOPRIAMO TUTTI GLI AZZURRI IMPEGNATI OGGI

Segnaliamo che indicativamente Sinner Jarry e Arnaldi Musetti saranno entrambe attorno alle 4.00 di notte italiane, una sovrapposizione di lusso per la diretta Australian Open 2025, che però avrà anche tanto altro da offrirci oggi in ottica italiana. Finalmente iniziamo a dedicarci anche al torneo femminile, verso le 2.30 ci sarà l’affascinante anche se difficile debutto di Lucia Bronzetti contro Victoria Azarenka, un match che sicuramente attirerà l’attenzione dei nottambuli, mentre già alla una sarà attesa in campo Elisabetta Cocciaretto contro la russa Diana Shnaider, che ricordiamo d’argento nel doppio olimpico.

Torniamo infine al torneo maschile per completare il programma odierno degli italiani nella diretta Australian Open 2025. Dovrebbero giocare un po’ più tardi degli altri (indicativamente non prima delle 6.00 del mattino italiano) Fabio Fognini e Luca Nardi. Per il veterano ligure ci sarà un esordio subito complicato ma anche affascinante contro il bulgaro Grigor Dimitrov, ostacolo di certo non facile da superare, mentre per Nardi il primo turno di Melbourne prevederà la partita che opporrà il tennista azzurro al canadese Gabriel Diallo.