DIRETTA SINNER SHELTON AUSTRALIAN OPEN 2025: JANNIK SEMPRE PIÙ IN FORMA!

Eccoci infine alla diretta Sinner Shelton, che venerdì 24 gennaio rappresenta la semifinale agli Australian Open 2025: per il secondo anno consecutivo il nostro Jannik Sinner è entrato nei primi quattro al Melbourne Park, ma questa volta lo ha fatto da numero 1 Atp e campione in carica e dunque con il grado di grande favorito per il titolo, una responsabilità che forse gli è pesata nei primi turni ma che via via è diventata un ostacolo superato, fino alla roboante vittoria contro Alex De Minaur che, lo abbiamo imparato negli anni, è un avversario che non è mai arrivato anche solo a metterlo in difficoltà, e che infatti l’azzurro ha demolito in meno di due ore.

Adesso per Sinner l’ostacolo verso la finale degli Australian Open 2025 si chiama Ben Shelton: forse il giovane statunitense ha approfittato del ritiro di Gael Monfils dopo due set tiratissimi al tie break (eravamo 1-1, con tutto davvero aperto) ma poi bisogna dire che è stato molto bravo a battere Lorenzo Sonego, che era in grande forma, togliendoci la possibilità di una semifinale tutta italiana. Per Shelton è la seconda volta a questa altezza dello Slam: era successo agli Us Open nel 2023, ora nella diretta Sinner Shelton tante cose sono cambiate perché il numero 1 parte nettamente favorito, il mancino di Atlanta dovrà dare più del massimo per avere una chance.

DIRETTA SINNER SHELTON STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE GLI AUSTRALIAN OPEN 2025

La diretta tv di Sinner Shelton sarà accessibile su Eurosport 1, per gli abbonati, dunque al numero 210 del decoder con possibilità di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go; ricordiamo poi l’alternativa fornita da DAZN per la semifinale degli Australian Open 2025.

DIRETTA SINNER SHELTON AUSTRALIAN OPEN 2025: SOGNA ANCHE BEN

Diciamo che a margine della diretta Sinner Shelton il grande sogno ce l’ha anche lo statunitense: vincendo la semifinale degli Australian Open 2025 infatti il classe 2002 entrerebbe nella Top Ten del ranking Atp per la prima volta, e sarebbe un grande riconoscimento per un percorso di crescita che a dire il vero nel 2024 si è leggermente interrotto, ma che comunque ha permesso al mancino di raggiungere gli ottavi a Wimbledon (eliminato proprio da Sinner) e due finali Atp, una vinta a Houston (terra) e una persa sul cemento indoor di Basilea. Certo: come detto, da un ragazzo di grande talento e con un’esplosione immediata aspettavamo forse più di quel che poi è stato.

Shelton però ha ancora tutto il tempo per costruire una carriera degna di rispetto e con titoli importanti, così come Sinner ha davanti parecchi anni per dominare il circuito Atp e riscrivere parecchi record: anche agli Australian Open 2025 l’altoatesino ha confermato quella sensazione che era propria dei Big Three (sappiamo di ripeterci), ovvero quella di trovare sempre e comunque un modo per vincere i match contro avversari di livello inferiore, di poco o tanto. Chiaramente il titolo a Melbourne non è scontato nemmeno così, ma possiamo dire che per la diretta Sinner Shelton siamo decisamente fiduciosi.