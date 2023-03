Diretta/ Sivasspor Fiorentina streaming video e tv: insidia turca (Conference)

DIRETTA SIVASSPOR FIORENTINA: TUTTO FACILE PER I VIOLA?

Sivasspor Fiorentina, in diretta giovedì 16 marzo 2023 alle ore 18.45 presso lo Yeni 4 Eylül Stadyumu di Sivas, sarà una sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Insidia turca per i viola che arrivano all’appuntamento chiamati a difendere la vittoria di misura all’andata allo stadio Artemio Franchi. Alla Fiorentina per accedere ai quarti di finale della competizione sarà dunque sufficiente non perdere in Anatolia.

I viola stanno vivendo anche un buon momento in Serie A, l’ultimo successo in casa della Cremonese è stato il quinto consecutivo tra campionato e Conference League per la Fiorentina che non perde inoltre da 7 match di fila. Il Sivasspor ha perso le prime 2 partite giocate alla ripresa del campionato turco dopo il terribile terremoto che ha sconvolto la nazione, i ko contro Karagumruk e Istanbulspor hanno fatto scivolare la squadra al quintultimo posto in classifica, al confine della zona retrocessione.

SIVASSPOR FIORENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Sivasspor Fiorentina sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 254) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Sivasspor Fiorentina, come per tutte le altre sfide di Conference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI SIVASSPOR FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Sivasspor Fiorentina, match che andrà in scena allo Yeni 4 Eylül Stadyumu di Sivas. Per il Sivasspor, Riza Çalimbay schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vural, Paluli, Goutas, Appindangoyé, Ciftci, Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Caicedo, Yesilyurt. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Ranieri, Amrabat, Mandragora, Bonaventura, Ikoné, Jovic, N. Gonzalez.

SIVASSPOR FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sivasspor Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Sivasspor con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.











