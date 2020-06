Diretta Siviglia Betis/ Streaming video DAZN: la Liga riparte dal Derby!

Pubblicità

Siviglia Betis, diretta dall’arbitro Lahoz, è la partita in programma oggi, giovedì 11 giugno 2020: fischio d’inizio atteso per le ore 22.00. E’ dunque con il Derby di Siviglia e la diretta tra Siviglia e Betis del Ramon Sanchez Pizjuan, che la Liga riapre i battenti, dopo lo stop occorso a tutto il calcio spagnolo lo scorso 12 marzo, per l’esplodere della pandemia da coronavirus. Ma dopo tre mesi di indecisione e polemiche sulla ripartenza ecco che il calcio spagnolo torna a farci emozionare: e pure con una partita che promette scintille, anche se si giocherà senza il supporto delle due tifoserie (sarà a porte chiuse). Oltre al significato che questa sfida ha per il calcio spagnolo ed europeo, pure la diretta tra Siviglia e Betis, valida per la 28^ giornata della Liga, pure ha grandissimo valore per entrambe le formazioni in campo. Oltre al clima da stracittadina infatti non scordiamo che i punti messi in palio varranno parecchio in vista del finale di stagione: la formazione biancorossa dopo tutto dal terzo gradino della classifica ancora non dispera dell’impresa di raggiungere il titolo (anche se la capolista Blaugrana dista più di dieci punti), e i Los Verderones pure puntano a qualcosa di più che non una noiosa posizione a metà classifica a fine campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che la prima sfida della ripresa della Liga, tra Siviglia e Betis non sarà visibile in diretta tv: il match come tutti quelli del primo campionato spagnolo sono esclusiva di DAZN, che dunque trametterà la diretta streaming video della sfida di questa sera dalle ore 22.00

LE PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA BETIS

Dopo tre mesi di stop ovviamente è grande la voglia di tornare in campo e dare spettacolo: naturale dunque che per le probabili formazioni di Siviglia e Betis, entrambi i tecnici optino per il loro 11 migliore. Partendo dunque dai biancorossi, ecco che Lopetegui dovrebbe dare spazio questa sera al Pizjuan al classico 4-3-3, dove però dovrebbe mancare Gudelj, perché squalificato. Ecco che allora in mediana potrebbero oggi giocare dal primo minuto Jordan, Banega e Fernando, mentre in attacco non dovrebbero mancare Ocampos, De Jong e l’ex giocatore del Milan Suso: pronti in difesa Reguillon, Carlos, Koundè e il capitano Navas. Per il Real Betis, l’allenatore Robi dovrebbe invece scommettere sul 4-1-4-1 con cui pure è sceso in campo nell’ultimo match disputato, prima dello stop per per la pandemia, contro il Real Madrid. In ogni caso non dovrebbe mancare dal primo minuto il capocannoniere dei biancoverdi Moron, con alle sue spalle un reparto composto da Joaquin, Canales, Guardado e Fekir. Sarà dunque uno tra Gonzalez e Rodriguez ad agire davanti alla difesa, questa poi formata da Moreno, Bartra, Sidnel e Emerson.

QUOTE E PRONOSTICO

Difficile fare un pronostico netto della diretta tra Siviglia e Betis, dopo ben tre mesi di stop della Liga: pure però è indubbio che i biancorossi paiono oggi favoriti stando alla graduatoria. E’ di questo parere certo il portale di scommesse Snai, che per l’1×2 del match ha fissato a 1.87 il successo della squadra di Lopetegui, contro il più elevato 4.00 assegnato alla vittoria degli ospiti: il pareggio vale 3.70.



