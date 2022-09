Diretta Siviglia Manchester City/ Streaming video tv: big match! (Champions League)

DIRETTA SIVIGLIA MANCHESTER CITY: GUARDIOLA TORNA IN SPAGNA

Siviglia Manchester City, che sarà diretta dal nostro Davide Massa, si gioca alle ore 21:00 di martedì 6 settembre: presso il Ramon Sanchez Pizjuan va in scena la partita valida per il gruppo G di Champions League 2022-2023. Riparte la caccia al grande titolo europeo per il City: finale persa nel 2021, in generale uno scoglio mai superato da parte di una squadra che invece in Inghilterra ha dominato in lungo e in largo, e che sembra ovviamente pronta per primeggiare anche in Champions League (anche per la presenza di Pep Guardiola, al suo settimo anno qui) ma che invece si è sempre fermata uno o più passi prima di sollevare il trofeo.

Cosa che il Siviglia ha fatto a ripetizione, ma in Europa League: gli andalusi hanno scritto la storia della competizione, ma in quella “superiore” non hanno mai davvero lasciato il segno. Ci proveranno quest’anno, sapendo che anche passare il girone sarà impresa non semplice (il Borussia Dortmund è avversario ostico); intanto allora stabiliremo come andranno le cose nella diretta di Siviglia Manchester City, nell’attesa che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori tra qualche ora, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SIVIGLIA MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Manchester City sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA MANCHESTER CITY

Può sicuramente cambiare qualcosa, nella diretta Siviglia Manchester City, rispetto agli impegni di campionato: gli andalusi hanno perso in casa contro il Barcellona (0-3), per questo match di Champions League Julen Lopetegui potrebbe riproporre almeno uno tra Alejandro Gomez e Suso nel tridente, magari spostando Isco da centravanti tattico (ma occhio a Rafa Mir e Dolberg) con la conferma di Lamela, il Papu può giocare anche mezzala (con Rakitic e uno tra Jordan e Gudelj) ma c’è anche Delaney in ballottaggio, in difesa Jesus Navas (o Gonzalo Montiel) e Alex Telles (o Acuña) possibili terzini con Fernando e Nianzou da centrali a protezione del portiere Bono.

Guardiola dovrebbe adottare un 4-2-3-1 con Haaland da centravanti, alle sue spalle Mahrez dovrebbe tornare titolare mentre sarebbero confermati sia De Bruyne che Foden rispetto al pareggio al Villa Park. Gundogan e Rodri sono ovviamente i due favoriti (anche in maniera netta) per operare nella cerniera mediana, in difesa invece si valuta la possibilità di vedere Aké dal primo minuto in luogo di Stones (mentre ovviamente Ruben Dias giocherebbe ancora nella squadra iniziale), Walker e Joao Cancelo sarebbero i due terzini e ovviamente in porta ci sarà Ederson, qui davvero senza discussioni.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un pronostico sulla diretta Siviglia Manchester City. La squadra favorita per la partita del girone di Champions League è quella di casa: la vittoria esterna del Manchester City, regolata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 1,37 volte quanto investito con questo bookmaker, contro il valore di 8,00 che è posto sul segno 1, identificativo del successo casalingo del Salisburgo. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote invece una vincita che ammonta a 5,00 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo.

