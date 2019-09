Diretta Siviglia Real Madrid/ Streaming video DAZN: Zidane rischia la crisi

Siviglia Real Madrid, in diretta dallo stadio Ramon Sanchez Pizjuan della città andalusa, si gioca questa sera domenica 22 settembre 2019 alle ore 21.00 come posticipo che chiuderà il programma della quinta giornata della Liga spagnola 2019-2020. Siviglia Real Madrid vedrà sotto i riflettori soprattutto gli ospiti: la squadra di Zinedine Zidane infatti deve reagire alla batosta subita a Parigi contro il Psg in Champions League, tenendo conto che pure l’inizio in campionato (due vittorie e altrettanti pareggi) non è straordinario per gli standard del Real Madrid. Il Siviglia invece è capolista in campionato con 10 punti grazie a tre vittorie e un pareggio, oggi vuole rendere ancora più concreti i propri sogni, ributtandosi sul campionato dopo l’impegno contro il Qarabag in Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Real Madrid non sarà disponibile sui canali tradizionali: come gli appassionati infatti sanno bene, la Liga spagnola è una esclusiva della piattaforma DAZN in diretta streaming video per i propri abbonati, che potranno dunque oggi seguire questa affascinante partita.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA REAL MADRID

Analizzando adesso le probabili formazioni di Siviglia Real Madrid, per i padroni di casa di Julen Lopetegui possiamo disegnare un 4-3-3 con Navas, Carrico, Carlos e Regulon davanti a Vaclik in difesa; in mediana il terzetto formato da Banega, Fernando e Jordan, infine il tridente d’attacco con Ocampos, De Jong e Torres. Il Real Madrid invece deve rialzarsi dalla batosta di Parigi: in difesa dovremmo avere Carvajal, Varane, Sergio Ramos (fuori in Champions) e Mendy davanti al portiere Courtois, sperando che il capitano possa dare più solidità. Negli altri reparti ci sono invece i vari Lucas Vazquez, Vinicius Junior e Jovic che scalpitano, potrebbero esserci non poche sorprese.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine uno sguardo a pronostico e quote per Siviglia Real Madrid. Nonostante il fattore campo avverso, il Real parte leggermente favorito: il segno 2 è quotato a 2,40 mentre con il segno 1 si arriva a 2,70. La quotazione più alta tuttavia è quella per il pareggio: il segno X infatti vale 3,75 volte la posta in palio.



