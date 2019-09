Diretta Qarabag Siviglia/ Streaming video e tv: andalusi favoriti (Europa League)

Qarabag Siviglia, che sarà diretta dall’arbitro ucraino Yevhenii Aranovskiy, si gioca alle ore 18:55 di giovedì 19 settembre: siamo nel gruppo A di Europa League 2019-2020 e ci sono pochi dubbi circa il fatto che gli andalusi si prenderanno il primo posto (Apoel e Dudelange le altre avversarie). Il Siviglia, scattato benissimo nella Liga di cui occupa attualmente il primo posto, ha scritto la storia di questa competizione: prima e unica squadra a vincerla per tre volte consecutive, grazie a quei successi ha potuto fare esperienza anche nella principale coppa europea; l’anno scorso puntava al quarto titolo in Europa League ma è stato clamorosamente eliminato dallo Slavia Praga. Il Qarabag punta alla qualificazione ai sedicesimi, sicuramente alla portata: negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere questa squadra azera che ha sempre onorato la competizione, arrivando a sua volta alla Champions League e imponendo due pareggi all’Atletico Madrid. Mentre aspettiamo che prenda il via la diretta di Qarabag Siviglia, andiamo a vedere in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco dello stadio Repubblicano di Baku, analizzando le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Qarabag Siviglia sarà garantita dalla televisione satellitare, ma sarà un appuntamento riservato ai soli possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio perchè i canali saranno quelli di Sky Sport. In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI QARABAG SIVIGLIA

Qarabag Siviglia viene affrontata da Gurban Gurbanov, allenatore degli azeri, con un 4-1-4-1 nel quale Michel rappresenta il vertice basso davanti alla difesa e Emreli la prima punta; nel reparto di trequarti a supporto del centravanti troveranno spazio Richard e Ibrahimli in posizione centrale, mentre Dani Quintana e Zoubir dovrebbero essere gli esterni che avranno supporto dai terzini che saranno capitan Medvedev e Ailton. La coppia di difensori centrali sarà formata da Abbas e Badavi Huseynov, in porta andrà invece il bosniaco Begovic. Julen Lopetegui, tornato in sella dopo il flop al Real Madrid, dovrebbe cambiare qualcosa rispetto al campionato: in porta si prepara Bono, davanti a lui cerca spazio Koundé che può prendere il posto di Carlos con la conferma di Daniel Carriço menrte sugli esterni difensivi Jesus Navas e Escudero vanno per la maggiore. In mediana dovremmo vedere Gudelj con in mano le redini del gioco; ai soi lati possibilità per Joan Jordan e Oliver Torres, Franco Vazquez dovrebbe giocare come esterno di un tridente che prevede anche Munir El Haddadi mentre davanti dovrebbe arrivare una maglia per Chicharito Hernandez.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel pronostico di Qarabag Siviglia tracciato dall’agenzia di scommesse Snai sono gli andalusi ad essere favoriti: il segno 2 che identifica la loro vittoria vale infatti 1,55 volte la somma messa sul piatto, contro il 5,75 che accompagna l’eventualità di un successo azero e per il quale dovrete puntare sul segno 1. Il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 4,25 volte la puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA