Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score delle sfide, 6^ giornata

Sono riflettori puntati oggi, giovedi 9 dicembre 2021 sui risultati di Europa league: con oggi infatti si apre la sesta e ultima giornata per la fase a gironi del secondo torneo della UEFA riservato ai club e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo per ottenere gli ultimi verdetti. Con oggi infatti scopriremo definitivamente chi accederà in via diretta agli ottavi di finale del torneo, da prima del gruppo, chi invece dovrà affrontare un turno extra e dunque i sedicesimi di finale e chi invece verrà retrocesso e prenderà parte ai play off di Conference league: e chi naturalmente dovrà lasciare le competizioni Europee.

Il contesto dunque è importante e la posta in gioco altissima: chissà che cosa ci riserveranno i risultati dell’Europa league oggi. Quel che certo è che a prescindere dagli ultimi verdetti, l’Europa league ci farà compagnia cosa il prossimo lunedi 13 per il primo sorteggio della fase finale della manifestazione: vedremo però chi vi prenderà parte.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE: LE SFIDE

Impazienti di scoprire gli ultimi risultati di Europa league per la fase a gironi, pure ci pare importante in primis andare a vedere nel dettaglio quali saranno gli incontri che pure ci faranno compagnia in questo giovedi 9 dicembre 2021. Al solito saranno due le fasce orarie predilette: da calendario ufficiale, pure ci comincerà subito alle ore 18.45 con ben otto incontri, dove certo spicca la sfida tra Napoli e Leicester. Gli azzurri di Spalletti, pure decimati, puntano a fare l’impresa contro le Foxes, con la speranza non solo di vincere oggi, ma pure di fare il colpaccio e strappare in extremis il pass che vale gli ottavi di finale (sempre che da Legia-Spartak mosca arrivino poi buone notizie). Pure sempre alle ore 18.45 facciamo attenzione agli incontri Fenerbahce-Eintracht e Lione-Ranges, da cui ci attendiamo gran colpi di scena.

Il quadro dei risultati dell’Europa league pure si completerà solo alle ore 21,00, solo con le ultime 8 sfide. Col programma davanti, ecco che notiamo in tarda serata all’Olimpico dunque la sfida tra Lazio e Galatasaray, vero incontro la vertice per il girone E, a cui pure Sarri approda con qualche dubbio di formazioni, dato che Immobile è a rischio dopo la sfida con la Sampdoria. Attenzione pure alle partite Ferencvaros-Leverkusen e Marsiglia-Lokomotiv Mosca come pure a West Ham-Dinamo Zagabria: saranno colpi di scena in campo!

GRUPPO A

Ore 18.45 Lione-Rangers+

Ore 18.45 Sparta PRraga-Brondby

CLASSIFICA: Lione 15, Rangers 7, Sparta Praga 4, Brondby 2

GRUPPO B

Ore 18.45 Real Sociedad-Psv

Ore 18.45 Sturm Graz-Monaco

CLASSIFICA: Monaco 11, Psv 8, Real Sociedad 6, Sturm Graz 1

GRUPPO C

Ore 18.45 Legia-Spartak Mosca

Ore 18.45 Napoli-Leicester

CLASSIFICA: Leicester 8, Spartak Mosca 7, Napoli 7, Legia Varsavia 6

GRUPPO D

Ore 18.45 Antwerp-Olympiacos

Ore 18.45 Fenrbahce-Eintracht

CLASSIFICA: Eintracht 11, Olympiacos 9, Fenerbahçe 5, Anversa 2

GRUPPO E

Ore 21.00 Lazio-Galatasaray

Ore 21.00 Marsiglia-Lokomotiv Mosca

CLASSIFICA: Galatasaray 11, Lazio 8, Marsiglia 4, Lokomotiv Mosca 2

GRUPPO F

Ore 21.00 Braga-Stella Rossa

Ore 21.00 Ludogorets-Midtyjlland

CLASSIFICA: Stella Rossa 10, Braga 9, Midtjylland 8, Ludogorets 1

GRUPPO G

Ore 21.00 Celtic-Betis

Ore 21.00 Ferencvaros-Leverkusen

CLASSIFICA: Bayer Leverkusen 13, Betis 10, Celtic 6, Ferencvaros 0

GRUPPO H

Ore 21.00 Genk-Rapid Vienna

Ore 21.00 West Ham-Dinamo Zagabria

CLASSIFICA: West Ham 13, Dinamo Zagabria 7, Genk 5, Rapid Vienna 3



