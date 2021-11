DIRETTA SIVIGLIA WOLFSBURG/ Video streaming tv: partita affidata a Cuneyt Cakir

DIRETTA SIVIGLIA WOLFSBURG: L’ARBITRO

Diamo uno sguardo per la diretta di Siviglia Wolfsburg alla squadra di arbitri in campo. Il turco Cüneyt Çakır sarà il fischietto principale coadiuvato dagli assistenti Bahattin Duran e Tarik Ongun. Come quarto arbitro troveremo Alper Ulusoy. In sala Var ci saranno gli olandesi Pol van Boekel e Jochem Kamphuis. Il turco Cakir è uno degli arbitri più importanti del panorama internazionale, classe 1977 di Istanbul viene considerato un vero incubo per le squadre italiane.

Soprattutto la Juventus non lo ha particolarmente simpatico ricordandolo soprattutto per quel rigore non concesso a Paul Pogba, trattenuto in maniera evidente da Dani Alves, nella finale di Champions League del 2015 quando si era ancora sull’1-1 gara che poi il Barcellona vinse 3-1. La Juve lo ricorda poi anche per l’eliminazione in semifinale di Europa League contro il Benfica e per lo 0-3 del Real Madrid a Torino con uno splendido gol di Cristiano Ronaldo in rovesciata. In 605 partite ha tirato fuori 2543 cartellini gialli. Si tratta di un arbitro che non si fa problemi nemmeno a espellere lo dimostrano i 92 rossi diretti e le 99 espulsioni per doppio giallo.

DIRETTA SIVIGLIA WOLFSBURG VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Wolfsburg sarà sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con la partita di Champions League sarà quindi riservato ai soli abbonati (come tutte le sfide tra squadre straniere in questa competizione), che potranno seguire questo match anche tramite il servizio di diretta streaming video. Basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare l’applicazione Sky Go, inserendo i dati del proprio abbonamento.

SIVIGLIA WOLFSBURG: DENTRO O FUORI PER GLI ANDALUSI

Siviglia Wolfsburg, che sarà diretta dall’arbitro turco Cüneyt Çakır, va in scena alle ore 21:00 di martedì 23 novembre presso il Ramon Sanchez Pizjuan, per la 5^ giornata nel gruppo G di Champions League 2021-2022. Per gli andalusi è diventato un dentro o fuori: dopo tre pareggi nei primi tre turni il Siviglia ha mancato un match point consistente perdendo in casa contro il Lille, dunque è inevitabile che non riuscire a vincere questa sera significherebbe in buona sostanza abbandonare i sogni di ottavi e doversi accontentare, sempre che vada bene, di tornare in Europa League.

Per il Wolfsburg le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League sono rinate grazie alla vittoria contro il Salisburgo, che era ancora imbattuto: adesso i tedeschi ci credono per davvero e possono anche “sfruttare” la sfida diretta del Pierre Mauroy, a patto ovviamente che vincano o almeno pareggino questa sera. Aspettando di scoprire come andranno le cose nella diretta di Siviglia Wolfsburg, proviamo a fare una rapida analisi sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA WOLFSBURG

È come sempre un 4-3-3 quello di Julen Lopetegui per Siviglia Wolfsburg: la difesa sembra formata con Koundé e Diego Carlos a protezione di Bounou, da valutare però il terzino destro che potrebbe essere Jesun Navas, con Acuna sull’altro versante. In mezzo, come sempre c’è un po’ di ballottaggio: Oliver Torres e Delaney se la giocano con Jordan e Fernando, ma quest’ultimo sembra favorito così come il veterano Rakitic. Nel tridente, Alejandro Gomez spera nella maglia; Lamela e Ocampos sono i “rivali” del Papu, con Rafa Mir e El Haddadi a giocarsi il posto da centravanti.

Tanti diffidati nel Wolfsburg, ma la partita decisiva è questa e allora Florian Kohfeldt se la gioca con i migliori. Nel suo 3-4-3 Mbabu, Bornauw e Brooks dovrebbero essere i difensori, sugli esterni invece dovrebbero agire Baku (o Lukébakio) e Roussillon, ad accompagnare una zona mediana nella quale Arnold dovrebbe essere affiancato a Vranckx. Da valutare poi gli spazi nel tridente: sicuro del posto Weghorst, quasi certo di giocare Lukas Nmecha, Steffen sembra essere in ballottaggio con Phillip che potrebbe verosimilmente tornare titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo consueto pronostico: aspettando la diretta di Siviglia Wolfsburg vediamo allora quali siano le quote previste dal bookmaker per la partita di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa ha un valore corrispondente a 1,75 volte la giocata; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,65 volte quanto messo sul piatto, infine con il segno 2 per il successo degli ospiti la vincita ammonterebbe a 4,75 volte l’importo investito.

