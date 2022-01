Diretta slalom Adelboden/ Streaming video Rai: attesa per Vinatzer, CdM sci

DIRETTA SLALOM ADELBODEN: UN CLASSICO DEL CIRCO BIANCO!

La diretta dello slalom di Adelboden ci terrà compagnia oggi, domenica 9 gennaio 2022, per un nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di sci che completa un weekend fra i più classici del Circo Bianco, anche se in questa località della Svizzera è sicuramente il gigante l’evento di maggiore prestigio, al quale è stato in seguito aggiunto anche uno slalom per avere un weekend completo ad Adelboden, dove comunque la Chuenisbärgli è una pista certamente in grado di regalare emozioni anche fra i pali stretti.

C’è voglia di rivedere in azione tutti i protagonisti dello slalom dopo le infauste vicende della gara infine cancellata a Zagabria dopo un tentativo di gareggiare comunque che si è purtroppo trasformato in una sorta di farsa. Naturalmente i meno colpevoli sono stati gli atleti, che anzi hanno dovuto affrontare una fatica inutile e che adesso potrebbe lasciare il segno. La certezza è che Alex Vinatzer è fra coloro che stanno sciando meglio, speriamo che oggi possa dimostrarlo in modo chiaro. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire in diretta lo slalom di Adelboden.

DIRETTA SLALOM ADELBODEN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Adelboden avrà inizio alle ore 10.30 per quanto riguarda la prima manche, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà fissato alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Adelboden (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM ADELBODEN: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta dello slalom di Adelboden, dobbiamo indicare probabilmente il francese Clement Noel come l’uomo in assoluto più atteso tra i pali stretti. Noel infatti ha vinto in modo netto in Val d’Isere, poi è uscito all’ultima porta a Madonna di Campiglio quando era letteralmente a pochissimi metri da una nuova vittoria: imprevisti che capitano in slalom, ma che non intaccano il grande valore di Noel. Nella Coppa di specialità guidano però il norvegese Sebastian Foss-Solevaag e lo svedese Kristoffer Jakobsen: il campione del Mondo in carica è stato il vincitore a Campiglio approfittando appunto del “regalo” di Noel, mentre Jakobsen ha infilato due podi che lo rendono uno dei nomi emergenti di maggiore spicco. Per il resto, difficile sbilanciarsi troppo dopo sole due gare, ma adesso arriverà un gennaio ricco di slalom che ci daranno verdetti importanti.

Tra gli uomini più in forma c’è sicuramente Alex Vinatzer, anche se i risultati lo dimostrano solo fino a un certo punto: infatti in Val d’Isere fu proprio il nostro altoatesino ad uscire ad un soffio dal traguardo vanificando un secondo posto praticamente certo, poi c’è stato il quarto posto di Madonna di Campiglio e adesso ci vorrebbe un podio per certificare il buon avvio di stagione. In ottima forma c’era anche Giuliano Razzoli prima che lo bloccasse il mal di schiena, ma in generale la squadra di slalom sta facendo bene e dunque speriamo di vedere protagonisti anche oggi i vari Manfred Moelgg, Stefano Gross, Simon Maurberger e Tommaso Sala, che dovremo seguire con attenzione nello slalom di Adelboden.

