Diretta Slalom Maschile Zagabria/ Streaming video Rai: attenzione a Vinatzer! Cdm sci

DIRETTA SLALOM ZAGABRIA: ATTESA OER GLI AZZURRI!

Dopo un piccolo stop per il capodanno, ecco che la Coppa del mondo di sci torna di scena e con oggi 5 gennaio 2021 daremo il via alla diretta dello slalom maschile di Zagabria. Dopo dunque qualche giorno e a 24 h dalla gara femminile, tornano a farci compagnia i big del circo bianco tra i pali stretti: l’ultima volta che li abbiamo visti era il 22 dicembre 2021 quando sulla 3-Tre fu un eccezionale Sebastian Foss Solevaag a dominare la neve di Madonna di Campiglio. Sarà ancora il norvegese a mettersi in luce oggi? Non lo escludiamo: in ogni caso ci attendiamo grandi scintille sulla Crveni Spusts, dove pure al solito, si scenderà in “notturna”, sotto la luce artificiale..

Diretta slalom femminile Zagabria/ Vlhova vince, che rimonta Nullmeyer! Out Della Mea

Dopo tutto siamo anche in un momento delicato della stagione della Coppa del mondo di sci: con la diretta dello slalom maschile di Zagabria, siamo ormai alla gara numero 18 della stagione e pure solo al terzo slalom dei ben 10 previsti per la Coppa quest’anno. Per la specialità più tecnica del circo bianco siamo dunque appena agli inizi e in molti ancora devono mettersi in luce tra i pali: non ultimi gli italiani, visto che molti nutrono dolci ricordi sulla pista croata, da Moelgg fino a Vinatzer e Razzoli, oggi poi tutti al via.

DIRETTA SLALOM LIENZ/ Streaming video Rai: vince Petra Vlhova! Brignone 16^

DIRETTA SLALOM ZAGABRIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Zagabria, come abbiamo accennato prima si svolgerà “in notturna”: pertanto la prova di Coppa del mondo maschile avrà inizio alle ore 15.30 per quanto riguarda la prima manche, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà fissato alle ore 18.40. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

DIRETTA/ Slalom Madonna di Campiglio streaming video Rai: trionfa Foss-Solevaag!

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari dello slalom maschile di Zagabria, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in terra croata (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM MASCHILE ZAGABRIA: PROTAGONISTI E AZZURRI

Per la diretta dello slalom maschile di Zagabria, non sono certo pochi i nomi che spiccano come favoriti al podio finale: la prova in terra croata poi è sempre ricca di colpi di scena (lo ricordiamo bene nel 2020 con il successo di Strasser) e davvero ci attendiamo di tutto per il terzo slalom della Coppa del mondo. Pure volendo fissare solo pochi nomi da tenere d’occhio, ecco che certo non possiamo non evidenziare quelli di Foss Solevaag, come di Pinturault e Jacobsen, a podio a Madonna di Campiglio, come pure quelli di Noel e Zubic che ben fecero alla La Face de Bellevarde ancora a inizio dicembre.

Senza trascurare poi gli italiani, che hanno ottime chance di fare bene qui in Croazia, nello slalom maschile di Zagabria: come abbiamo cenato prima, sia Moelgg, che Vinatzer e Razzoli hanno dolci ricordi per lo slalom di Zagabria e certo tutti e tre potrebbero sorprenderci questa sera tra i pali stretti. Attenzione poi soprattutto al bolzanino 22 enne, che pare in ottima condizione nelle ultime settimane e che sulla 3-Tre per un nulla mancò il podio finale. Potrebbe fare un risultato importante questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA