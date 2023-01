Diretta slalom Adelboden/ Streaming video Rai: gara imprevedibile, CdM sci

Oggi, domenica 8 gennaio 2023, la diretta dello slalom di Adelboden completa una settimana davvero intensa per la Coppa del Mondo di sci per quanto riguarda le discipline tecniche, che aprono le grandi classiche del mese per il calendario maschile sulla pista Chuenisbärgli, anche se va detto che ad Adelboden è soprattutto il gigante ad avere scritto la storia. Anche lo slalom comunque è ormai da considerare a tutti gli effetti una classica e l’impegnativo pendio svizzero metterà alla prova gli specialisti dei “pali stretti”, che nelle prossime settimane avranno in programma una serie di gare tutte molto prestigiose.

Sono quindi settimane di fondamentale importanza anche per quanto riguarda la classifica della Coppa di slalom che vede Henrik Kristoffersen come leader, già mercoledì a Garmisch è cominciato l’anno degli slalomisti ma d’altronde non ci sarà tregua per loro nelle prossime settimane, soprattutto alla domenica che naturalmente è il giorno dei pali stretti anche nelle due classiche per eccellenza, cioè Wengen e Kitzbuhel. Sperando che in questa battaglia possano inserirsi anche gli sciatori italiani, adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Adelboden.

SLALOM ADELBODEN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Adelboden vedrà il via alla prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Adelboden, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Adelboden (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA SLALOM ADELBODEN: FAVORITI E AZZURRI

Presentando la diretta dello slalom di Adelboden, fra i tanti nomi di spicco vogliamo citare colui al quale la gara sulla Chuenisbärgli ha cambiato la vita esattamente un anno fa. Stiamo parlando naturalmente del vincitore di Adelboden 2022, cioè l’austriaco figlio d’arte Johannes Strolz, che nella prima manche partì con il pettorale numero 38, riuscì a qualificarsi e firmò poi la vittoria con una rimonta nella seconda manche. Con quel clamoroso acuto Strolz conquistò anche la qualificazione per le Olimpiadi, mai facile da raggiungere per gli sciatori austriaci: a Pechino la storia di Johannes è diventata leggenda, perché il quasi “sconosciuto” di un mese prima (fino appunto ad Adelboden) vinse l’argento in slalom e addirittura due ori, in combinata e nel team event.

Tutto questo non sarebbe successo senza il trionfo in Svizzera, ecco perché in vista della diretta dello slalom di Adelboden abbiamo voluto celebrare il figlio di Hubert Strolz, a sua volta campione olimpico proprio in combinata a Calgary 1988, quando fu anche argento in gigante dietro ad Alberto Tomba. Adelboden ispira buoni ricordi anche ad Alex Vinatzer, a sua volta grande protagonista nel 2022 con una fantastica rimonta nella seconda manche: staremo quindi a vedere cosa sapranno fare l’altoatesino e anche gli altri Azzurri, a cominciare dagli ottimi Stefano Gross e Tommaso Sala ammirati in Germania, tenendo conto che le condizioni della pista potrebbero essere anche stavolta una variabile molto importante, con grande attenzione per eventuali rimonte nella seconda manche.

