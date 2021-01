Diretta slalom Adelboden/ Streaming video Rai: gerarchie incerte, CdM sci

DIRETTA SLALOM ADELBODEN: VINATZER SUL PODIO?

La diretta dello slalom di Adelboden chiuderà oggi, domenica 10 gennaio, il ricchissimo weekend per la Coppa del Mondo di sci maschile sulla pista Chuenisbärgli. Adelboden è per eccellenza la casa del gigante, ma ormai anche lo slalom ha una eccellente tradizione e allora cresce l’attesa per questa seconda gara tra i pali stretti del mese di gennaio, che sarà ricchissima di emozioni in questa specialità nella quale si gareggerà a ciclo continuo. Bisogna dire che le gerarchie nello slalom maschile sono ancora molto incerte, dunque sono in tanti a poter ambire alla vittoria, magari compreso il nostro Alex Vinatzer, che avrà l’occasione dell’immediato riscatto dopo l’inforcata di Zagabria, memore delle due ottime gare in Alta Badia e soprattutto a Madonna di Campiglio, chiusa sul podio. Appena quattro giorni dopo la gara croata, riecco dunque in copertina i protagonisti fra i rapid gates: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Adelboden.

DIRETTA SLALOM ADELBODEN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Adelboden vedrà il via alla prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go.

Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Adelboden (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM ADELBODEN: FAVORITI E AZZURRI

Per presentare la diretta dello slalom di Adelboden dobbiamo dunque evidenziare il fatto che nelle prime tre gare stagionali ci sono stati molti protagonisti diversi e quasi sempre le classifiche finali sono state dettate da rimonte nelle seconde manche, che hanno ribaltato i verdetti rispetto ai valori della prima manche. A Zagabria ciò è stato particolarmente evidente ed è maturata così la prima vittoria in carriera per il tedesco Linus Strasser: difficile dunque sbilanciarsi, perché ci sono almeno una decina di slalomisti che in questo momento possono legittimamente puntare al podio e anche alla vittoria. Tra loro il più costante è stato finora Manuel Feller ed allora è giusto che ci sia l’austriaco al comando della Coppa di slalom mentre i nomi più attesi come Daniel Yule, Alexis Pinturault, Clement Noel e tutto sommato anche Henrik Kristoffersen (che però ha sfoderato il guizzo della vittoria in rimonta a Campiglio) hanno deluso. Tra gli azzurri, detto di Vinatzer, si va altrettanto a sprazzi: a Zagabria abbiamo piacevolmente ritrovato a punti dopo il Covid Tommaso Sala e Giuliano Razzoli, ma si sono persi gli altri. Ad Adelboden ci potrà essere il riscatto?

