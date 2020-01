DIRETTA SLALOM ADELBODEN/ Vince Daniel Yule! A podio Kristoffersen e Schwarz

E’ una clamorosa quanto meritata vittoria per Daniel Yule nella prova della coppa del mondo di sci maschile dello slalom di Adelboden! Lo svizzero, già primo nella prima manche, ha condotto poi una seconda prova straordinaria sulle neve rossocrociata, che pure anche oggi pomeriggio ha tratto in inganno non pochi big come anche Clement Noel, che ha inforcato nella seconda parte del tracciato, perdendo così una grande occasione per ottenere punti pesanti per le classifiche. Al traguardo è quindi grande festa per Yule: salgono poi con il rossocrociato sul podio dello slalom di Adelboden anche Kristoffersen e Schwarz, distanti meno di trenta centesimi dal vincitore. Proseguendo hanno poi trovato un buon piazzamento nella top ten dei tempi generale Zenhausern, Muffat Jeandet, Strasser, Gstrein, Pinturault, Meillard e Foss Solevaag. Nulla da fare per i nostri azzurri che già non avevano brillato questa mattina: il miglior piazzamento è quello di Gross, appena 19^ e davanti si solo tre centesimi a Maurberger. (agg Michela Colombo)

COMINCIA LA SECONDA MANCHE!

Comincia la diretta dello slalom di Adelboden per la seconda e decisiva: vale la pena ricordare come erano andate le cose lo scorso anno sulla Chuenisbargli. Il 12 gennaio si era corso il gigante, anche quella volta dunque si era partiti da quella specialità: non c’era stata troppa differenza per Marcel Hirscher che, sulla strada dell’ottava Coppa del Mondo consecutiva (e prima del ritiro), aveva infilato una doppietta straordinaria. Nel gigante, l’austriaco aveva preceduto Henrik Kristoffersen e Thomas Fanara; il norvegese, uno dei suoi principali avversari (almeno sulla carta), aveva confermato il podio nello slalom del giorno seguente ma era stato preceduto da Clément Noel, e dunque anche per lo speciale le bandiere che avevano sventolato erano state quelle di Austria, Francia e Norvegia. Da ricordare anche che nella classifica di fine stagione Hirscher aveva portato a casa la coppetta di specialità con un vantaggio di 235 punti su Noel e Daniel Yule, mentre Kristoffersen si era dovuto accontentare del quinto posto venendo preceduto anche da Ramon Zenhausern. Ma ora ridiamo la parola alla pista: la seconda manche dello slalom di Adelboden sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

YULE IN TESTA, NOEL VICINO NELLA 1^ MANCHE

Si è ufficialmente chiusa la diretta dello slalom di Adelboden per la prima manche e va detto che anche ora, che lo sciatore con il pettorale numero 77 è arrivato al traguardo, ben poco è cambiato nelle vette della classifica dei tempi. Il migliore dunque questa mattina sulla pista svizzera rimane il rossocrociato Daniel Yule che si è dunque messo alle spalle Clement Noel e Ramon Zenhausern, rispettivamente con un ritardo di +0,25 e +0,33. Rientrano ora stabilmente nella top ten anche gli svizzeri Tef e Meillard, il russo Khoroshilov, l’austriaco Schwarz e di fila pure Kristoffersen, Muffat Jeandet e Michael Matt, questo poi con un gap di +0,76: di fatto sono ben 17 gli sciatori con un ritardo non superiore al minuto rispetto a Danile Yule e ci attenderà dunque una seconda manche davvero brillante. Da segnalare in aggiunta una prova non così brillante da parte degli azzurri oggi: il migliore è solo Simon Maurberger, arrivato con il 19^ tempo e il crono di 54,35, a +1,20 da Yule. (agg Michela Colombo)

YULE SUBITO AVANTI

Siamo nel vivo della diretta della prima manche per lo slalom di Adelboden, per la coppa del mondo di sci maschile e già i primi trenta atleti si sono presentati al cancelletto della pista svizzera. Ecco che allora subito dobbiamo celebrare l’ottima prestazione del padrone di casa, il rossocrociato Daniel Yule, scatenato questa mattina tra i pali stretti e autore del crono di 53.15. Dietro di lui ha però ben fatto il francese Clement Noel, che ha segnato il ritardo di +0,25, mentre il terzo gradino del podio è nelle mani di Ramon Zenhausern a circa mezzo trenta centesimi. Da segnalare poi che al momento i distacchi entro la top ten paiono davvero minimi: qui troviamo di fila Nef, Meillard, Khoroshilov, Schwarz, Kristoffersen, Muffat Jeandet e Matt. Ci immaginiamo subito una seconda manche bollente per lo slalom di Adelboden quest’oggi: intanto però la gara prosegue. (agg Michela Colombo)

AL VIA LA PRIMA MANCHE

Siamo finalmente arrivati alla prima manche dello slalom di Adelboden, un’altra prova di una Coppa del Mondo di sci alpino che, come detto, sta regalando enormi emozioni. Quattro sciatori racchiusi in 21 punti nella classifica generale: Alexis Pinturault è ancora al comando (475 punti) grazie alla combinata di Bormio del 29 dicembre scorso, ma adesso Aleksander Aamodt Kilde lo tallona ad un solo punto. Il norvegese però dovrà aspettare le gare di velocità per tentare il sorpasso, che può invece ottenere il connazionale Henrik Kristoffersen che di punti ne ha 471; si trova a 454 Dominik Paris, leader della classifica di discesa davanti a Beat Feuz (che lo aveva preceduto l’anno scorso) e signore incontrastato della Stelvio con la doppietta di Bormio. In questa domenica tuttavia l’altoatesino sarà spettatore di questa gara tra i paletti stretti, con la speranza di riprendere il discorso la prossima settimana a Wengen; intanto noi gustiamoci questa prima manche dello slalom di Adelboden, finalmente al cancelletto di partenza è tutto pronto e si può davvero cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

PRESENTAZIONE DELLA PROVA

Con lo slalom di Adelboden, previsto a partire dalle ore 10:30 di domenica 12 gennaio (la seconda manche scatterà alle ore 13:30), viviamo la seconda gara di specialità nello spazio di cinque giorni nella Coppa del Mondo 2020 di sci alpino, dopo quella di Madonna di Campiglio vinta da Daniel Yule. La stagione maschile al momento è davvero interessantissima: basta guardare la classifica generale nella quale i primi quattro (tra cui il nostro Dominik Paris) sono racchiusi nello spazio di 21 punti, e dunque con le primissime posizioni che possono cambiare in ogni singola giornata. Anche tra i paletti stetti le sorprese possono essere all’ordine del giorno: Yule ha vinto l’ultima gara ma in graduatoria è “soltanto” terzo, in più la mattinata sarà animata dai tanti italiani che si presenteranno ai cancelletti di partenza e il ventenne Alex Vinatzer che proverà a bissare lo splendido podio ottenuto una settimana fa a Zagabria, e i suoi connazionali pronti a dare battaglia. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta dello slalom di Adelboden, che prende il via tra poco.

DIRETTA SLALOM ADELBODEN: RISULTATI E CONTESTO

Lo slalom di Adelboden è la quinta prova di Coppa del Mondo per questa specialità, e ci si arriva con quattro vincitori diversi: Henrik Kristoffersen aveva inaugurato la stagione con il successo di Levi, in Val d’Isère era stato il turno di Alexis Pinturault mentre a Zagabria il primo posto lo ha ottenuto l’altro francese Clément Noel, seguito tre giorni dopo dal già citato Daniel Yule. Abbiamo avuto i terzi posti di Stefano Gross e Alex Vinatzer che però non sono riusciti a trovare la giusta continuità; la classifica di disciplina ci dice che Kristoffersen, arrivato sulla Chuenisbargli al comando anche nel gigante, è primo con 242 punti e difende appena due lunghezze di vantaggio su Noel, mentre sono 190 i punti di Yule che è riuscito a scavalcare lo svedese Andre Myhrer, il quale dal canto suo ha un solo punto di margine su Pinturault. La graduatoria insomma non potrebbe essere più serrata, e i vari sciatori oggi proveranno anche a prendere punti importanti per la Coppa del Mondo generale; in particolare ci sono almeno due atleti che possono giocarsi la sfera di cristallo (lo stanno già facendo) e vincere lo slalom di Adelboden potrebbe essere determinante anche per questo.



