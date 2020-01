Diretta slalom Zagabria/ Streaming video Rai: Gross sarà ancora protagonista?

La diretta dello slalom di Zagabria segnerà oggi, domenica 5 gennaio 2020, anche in campo maschile la ripartenza della stagione della Coppa del Mondo di sci 2019-2020 dopo Capodanno, come già è stato ieri per le donne. Si apre dunque un mese di gennaio che, come da tradizione, sarà intensissimo soprattutto per gli specialisti dello slalom: su undici gare in programma entro la fine di questo mese infatti ben sei saranno fra i pali stretti cominciando da oggi a Zagabria. Una vera e propria abbuffata della quale speriamo possano essere protagonisti anche gli azzurri, rinfrancati dal terzo posto conquistato in Val d’Isere a metà dicembre da Stefano Gross, anche se i due protagonisti più attesi saranno naturalmente Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen, che nei tanti slalom di queste settimane potrebbero staccare i velocisti come il nostro Dominik Paris, fantastico dominatore a Bormio. In attesa di scendere in pista, andiamo adesso a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Zagabria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI ZAGABRIA

La diretta dello slalom di Zagabria per quanto riguarda la prima manche avrà inizio alle ore 14.15, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 17.40. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Zagabria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM ZAGABRIA: FAVORITI E AZZURRI

Come abbiamo già accennato, i nomi più attesi verso la diretta dello slalom di Zagabria sono quelli del norvegese Henrik Kristoffersen – vincitore della prima gara della stagione fra i pali stretti a Levi – e del francese Alexis Pinturault, che si è invece imposto in Val d’Isere. Se finora però abbiamo avuto appena due slalom, ecco che da qui in poi ci sarà una brusca accelerazione delle gare fra i pali stretti. Pure i due fenomeni dovranno migliorare il loro rendimento, perché Pinturault clamorosamente non aveva fatto punti in Finlandia mentre Kristoffersen ha rischiato di rimanere fuori dai 30 in Francia, anche se poi nella seconda manche è risalito fino al quarto posto. La squadra transalpina naturalmente punta molto anche su Clement Noel, secondo a Levi. Molto competitive anche la Svizzera, che punterà in particolare su Daniel Yule e Ramon Zenhäusern, e la Svezia, che ha senza dubbio nello slalom il suo punto di forza grazie al veterano Andre Myhrer (secondo in Val d’Isere) ma anche a Kristoffer Jakobsen. In casa Italia, il leader dovrebbe essere Stefano Gross, che tornando sul podio ha colmato una lacuna di due intere stagioni senza presenze italiane sul podio in slalom – l’ultimo era stato proprio Gross a Kranjska Gora nel marzo 2017. Ecco poi Manfred Moelgg, che a Zagabria ha anche vinto; tra i veterani anche Giuliano Razzoli, mentre per Riccardo Tonetti speriamo che il quarto posto in combinata a Bormio gli faccia bene anche in slalom, mentre sarà fondamentale per il giovane Alex Vinatzer fare quanti più punti possibile, perché dovrà essere lui il futuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA