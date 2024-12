DIRETTA SLALOM ALTA BADIA: UN GRADITO RITORNO

Oggi lunedì 23 dicembre 2024 la diretta slalom Alta Badia mette ancora in copertina la Coppa del Mondo di sci che continua a farci compagnia con le affascinanti gare in Italia. La pista Gran Risa ci proporrà uno slalom e la notizia è proprio il ritorno degli specialisti dei pali stretti su questo pendio: sappiamo che l’Alta Badia è una grande classica del gigante, in slalom ci sono dei precedenti ma decisamente meno numerosi, l’ultimo dei quali fu nel 2020, ma in sostituzione di uno slalom che era stato cancellato in Val d’Isere. Negli anni abbiamo avuto anche alcune edizioni del parallelo oppure una doppietta di giganti, stavolta invece riecco i pali stretti.

La diretta slalom Alta Badia sarà dunque una tappa affascinante di una stagione che finora nella specialità ha messo in copertina Clement Noel ed Henrik Kristoffersen: il francese infatti ha vinto le prime due gare a novembre fra Levi e Gurgl, mentre il norvegese si è imposto otto giorni fa in Val d’Isere, approfittando dell’assenza del rivale anche per balzare al comando della classifica della Coppa di slalom. Ci sono però tanti pretendenti alla vittoria e al podio, ed inoltre stiamo notando qualche segnale di crescita dagli slalomisti italiani: tanti temi da tenere presenti per la diretta slalom Alta Badia.

SLALOM ALTA BADIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Gli orari della diretta gigante Alta Badia saranno gli stessi del gigante di ieri: alle ore 10.00 la prima manche, mentre alle ore 13.30 potremo seguire la seconda manche. Inoltre ci sarà ancora una volta la ribalta di Rai Due per seguire in chiaro la diretta slalom Alta Badia in tv, oltre che per gli abbonati su Eurosport, con i servizi forniti da sito e app di Rai Play gratuitamente per tutti oppure da Discovery + e servizi collegati su abbonamento per la diretta slalom Alta Badia in streaming video.

DIRETTA SLALOM ALTA BADIA: I FAVORITI E IL RUOLO DEGLI ITALIANI

Abbiamo già presentato alcuni temi per la diretta slalom Alta Badia. L’infortunio rimediato da Noel in gigante in Val d’Isere, che gli ha impedito di partecipare allo slalom del giorno seguente, ha bloccato il dominatore della prima parte della stagione. Un assist sfruttato nel migliore dei modi da Kristoffersen, ma anche da altri due slalomisti che hanno iniziato la stagione all’insegna della costanza ad altissimo livello, cioè lo svizzero Loic Meillard e l’altro norvegese Atle Lie McGrath. In agguato ecco poi l’altro francese Steven Amiez l’ormai brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che hanno già più volte sfiorato il podio o anche di più.

Per quanto riguarda invece l’Italia, abbiamo parlato di segnali di crescita da confermare nella diretta slalom Alta Badia. Disastro totale a Levi, qualche piazzamento però modesto a Gurgl, poi le prime soddisfazioni in Val d’Isere, con il settimo posto di Tobias Kastlunger e il decimo di Alex Vinatzer, quindi adesso bisogna proseguire su questa strada, sperando magari in soddisfazioni anche maggiori, da parte dei due altoatesini ma pure di uno Stefano Gross che non molla e metterà sul piatto tutta la propria esperienza.