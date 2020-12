Diretta slalom Alta Badia/ Streaming video Rai: debutto fra i pali stretti (sci)

DIRETTA SLALOM ALTA BADIA: SI RIPARTE!

La diretta dello slalom in Alta Badia terrà compagnia anche oggi, lunedì 21 dicembre, agli appassionati di sci, perché il lunghissimo weekend italiano con la Coppa del Mondo di sci maschile non finisce mai. Dopo le due gare veloci in Val Gardena e lo storico gigante di ieri, la pista Gran Risa ospita oggi quello che è clamorosamente solo il primo slalom della stagione per gli uomini. Ebbene sì, siamo ormai quasi a Natale e non avevamo ancora visto in azione gli specialisti dei pali stretti, che invece adesso si prendono tutta la scena, considerando che dopo l’odierno slalom in Alta Badia ci sarà immediatamente la rivincita domani, quando è in programma lo slalom in notturna di Madonna di Campiglio. Ci attendono dunque due gare in due giorni per rompere il ghiaccio anche in slalom: la Gran Risa si fa in due, anche se in Alta Badia la gara leggendaria è il gigante. Poco male, l’attesa resta comunque altissima anche per questa seconda gara nella valle dolomitica: andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Alta Badia.

DIRETTA SLALOM ALTA BADIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Alta Badia vedrà il via alla prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Alta Badia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM ALTA BADIA: FAVORITI E AZZURRI

L’attesa per la diretta dello slalom di Alta Badia è grande, perché naturalmente tutti gli specialisti dei rapid gates non vedono l’ora di gareggiare in Coppa del Mondo. Chi di loro disputa anche altre discipline naturalmente lo ha già fatto, ma ancora mancano riferimenti in slalom, se si esclude il parallelo di fine novembre a Lech, che può essere preso solo a grandi linee come punto di riferimento anche se ebbe una finale di lusso, grazie alla vittoria di Alexis Pinturault davanti ad Henrik Kristoffersen. A causa dei problemi emersi nel finale della scorsa stagione, l’ultimo slalom di Coppa è addirittura quello di Chamonix di sabato 8 febbraio, che fu vinto dal padrone di casa Clement Noel, che naturalmente sarà anche oggi tra i nomi più attesi con i già citati Pinturault e Kristoffersen e lo svizzero Daniel Yule, giusto per citare i principali – e comunque solo oggi ne capiremo di più sui rapporti di forza e le condizioni di forma attuali. Tra gli azzurri i nomi di spicco dovrebbero essere Stefano Gross e Alex Vinatzer: il giovane altoatesino qualche settimana fa è stato operato di appendicite, il ritardato inizio della stagione di slalom per lui senza dubbio è stata una buona notizia.



