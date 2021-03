Diretta slalom Are/ Streaming video Rai: in Svezia si fa il bis (CdM sci)

DIRETTA SLALOM ARE: GUIZZO DELLE AZZURRE?

Oggi sabato 13 marzo la diretta dello slalom di Are completa il weekend svedese della Coppa del Mondo di sci femminile che prevede un doppio appuntamento fra i pali stretti di fondamentale importanza per le sorti non solo della Coppa di specialità di slalom, ma anche per la conquista della Coppa del Mondo generale, con Petra Vlhova che deve sfruttare questa gara a lei favorevole rispetto a Lara Gut-Behrami. Siamo ormai abituati alle doppiette di gare nella stessa specialità all’interno di un weekend della Coppa del Mondo, come è successo spesso quest’anno, ma naturalmente a ridosso delle Finali di settimana prossima a Lenzerheide ogni punto può diventare fondamentale e la tensione è ai massimi. Eccoci dunque pronti a vivere il secondo slalom di Are, nel quale Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova, Katharina Liensberger, Michelle Gisin e Wendy Holdener saranno di nuovo le protagoniste più attese, sperando in qualche guizzo anche da parte delle azzurre, la veterana Irene Curtoni e l’emergente Martina Peterlini. Adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Are, secondo atto.

DIRETTA SLALOM ARE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Are vedrà il via alla prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Are (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM ARE: I PRECEDENTI IRIDATI

La diretta dello slalom di Are vedrà dunque protagoniste attese le migliori specialiste fra i pali stretti, in attesa di conferme (o magari smentite) di quanto già abbiamo visto ieri. Per non ripeterci troppo, scegliamo allora un modo particolare di avvicinarci a querto secondo slalom di Are, ricordando cioè i due slalom iridati femminili delle edizioni dei Mondiali di sci alpino che la località svedese ha di recente ospitato nel 2007 e nel 2019. Nell’edizione di ormai 14 anni fa, la vittoria era andata alla ceca Sarka Zahrobska, che toccò il punto più alto di una carriera che le ha dato anche due vittorie in slalom di Coppa del Mondo, un totale di 17 podi (tutti in slalom) di Coppa, ben quattro medaglie ai Mondiali fra i pali stretti – compresi un argento e due bronzi – e il terzo posto sempre in slalom anche alle Olimpiadi di Vancouver 2010. La vittoria di Zahrobska fu resa ancora più bella dal fatto che sul podio con lei salirono due straordinarie campionesse quali l’austriaca Marlies Schild e la padrona di casa svedese Anja Paerson. Nel 2019 invece fra i pali stretti ad Are ci fu il poker consecutivo di vittorie iridate in slalom di Mikaela Shiffrin, una serie spezzata il mese scorso a Cortina 2021 dalla vittoria di Katharina Liensberger: due anni fa invece in Svezia ci fu l’ennesimo trionfo della statunitense, che si impose davanti alla padrona di casa Anna Swenn Larsson e alla slovacca Petra Vlhova.



© RIPRODUZIONE RISERVATA