Diretta slalom Jasna/ Streaming video Rai: Vlhova corre in casa (CdM sci)

DIRETTA SLALOM JASNA: UN GUIZZO DELLE AZZURRE?

Oggi sabato 6 marzo con la diretta dello slalom di Jasna comincia un weekend della Coppa del Mondo di sci femminile che si annuncia di fondamentale importanza soprattutto per la padrona di casa Petra Vlhova. Siamo infatti in Slovacchia e, pur in assenza di pubblico, sarà certamente la beniamina di casa la donna più attesa, anche perché fra i pali stretti Vlhova si giocherà gran parte delle speranze di rimontare su Lara Gut-Behrami nella Coppa del Mondo generale, oltre che dare la caccia alla Coppa di specialità di slalom, che sarà di certo la competizione in evidenza in queste ultime settimane del Circo bianco femminile, dal momento che quattro gare delle sette ancora da disputare saranno appunto slalom – oggi, la doppietta di Are e infine la gara delle Finali di Lenzerheide. In questo slalom, che a causa dell’inversione del programma del weekend di Jasna si disputa prima del gigante (slittato a domani) saranno naturalmente Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova, Katharina Liensberger e Michelle Gisin le quattro protagoniste più attese, ma speriamo in qualche guizzo anche da parte delle azzurre: adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Jasna.

DIRETTA SLALOM JASNA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Jasna vedrà il via alla prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Jasna (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM JASNA: FAVORITE E AZZURRE

La diretta dello slalom di Jasna sarà dunque speciale soprattutto per la padrona di casa Petra Vlhova, che deve recuperare nella classifica generale di Coppa del Mondo ben 187 punti a Lara Gut-Behrami, ma può fare affidamento su ben quattro slalom per ribaltare questa situazione. In slalom comunque non sarà facile vincere. Mikaela Shiffrin è il mito tra i pali stretti, ai Mondiali di Cortina è stata di bronzo dopo quattro ori consecutivi nello slalom, ma è salita sul podio in tutte le gare che ha disputato e resta in termini di qualità la migliore in assoluto. Petra Vlhova è stata la più vittoriosa quest’anno in slalom e come abbiamo visto avrà motivazioni speciali per fare il massimo, mentre Michelle Gisin e Katharina Liensberger sono ormai giunte sostanzialmente al livello delle due più celebri rivali. La svizzera ha spezzato a Semmering il duopolio Shiffrin-Vlhova che nello slalom femminile durava ormai da anni, mentre l’austriaca è stata la costanza fatta persona in termini di apparizioni sul podio e finalmente ha colto la vittoria proprio nell’occasione più importante, cioè ai Mondiali, per di più facendo doppietta con l’oro vinto anche in parallelo, ex-aequo con la nostra Marta Bassino. A proposito di azzurre: speriamo soprattutto in Irene Curtoni, ma in slalom l’obiettivo realisticamente dovrebbe essere quello di fare bella figura…



